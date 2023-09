Grèce: après les incendies, des pluies torrentielles font un mort

Athènes, Grèce | AFP | mardi 04/09/2023 - Des pluies torrentielles depuis lundi soir ont fait au moins un mort en Grèce, déjà durement touchée par des incendies dévastateurs cet été, dont celui qui a ravagé les deux dernières semaines le parc national de Dadia à Evros (Nord), a-t-on appris auprès des autorités.



"Des orages et pluies intensives tombent mardi surtout à Volos, chef-lieu du département de Magnisia (centre)" où un homme a été retrouvé mort, a indiqué le porte-parole du gouvernement Yannis Artopios à la télévision publique Ert.



La victime a été emportée par un torrent selon les premières informations tandis qu'un berger dans le village d'Agios Georgios, dans la même région, est porté disparu, selon Yannis Artopios.



Le département de Magnisia et les îles proches de Sporades sont en alerte rouge, selon les services de la Protection civile.



Les précipitations à Volos ont atteint 200mm et 516mm dans le village voisin de Zagora, situé au pied du mont Pilion, selon le service météorologique national (EMY), qui a recommandé aux habitants de la région de limiter leurs déplacements.



Le sous-sol de l'hôpital de Volos a été inondé et les pompiers "sont en train de pomper l'eau", selon Yannis Artopios.



Depuis lundi, l'EMY a mis en garde contre de graves intempéries qui vont toucher le pays jusqu'à jeudi et "les autorités sont en état d'alerte", selon le gouvernement.



Lundi soir, les orages ont frappé l'Eubée, île proche d'Athènes où ils ont provoqué des glissements de terrain, ainsi que le département de l'Elide en Péloponnèse (sud-ouest) où des cultures ont été endommagées, selon des médias locaux.



Sur le front de l'immense incendie de la forêt de Dadia à Evros, qui brûle depuis le 19 août, Yannis Artopios a indiqué à l'AFP que "le feu est sous contrôle et aucun foyer n'est actif".



"Les pompiers restent sur place pour surveiller la situation", a-t-il précisé.



Qualifié de "méga-incendie" selon des experts, le feu de forêt de Dadia, zone protégée par le réseau européen de Natura 2000, a jusqu'ici détruit plus de 81.000 hectares, soit presque la moitié des hectares touchés par les incendies depuis le début de l'été en Grèce, selon l'Observatoire européen Copernicus (EMS).



Comme de nombreux pays du pourtour méditerranéen, la Grèce est en proie chaque été à des incendies dévastateurs qui ont fait cette année au moins 26 morts et ravagé au moins 150.000 hectares.



Après des mois de sécheresse historique, l'Espagne est également frappée par des pluies torrentielles qui ont fait trois morts et trois disparus.