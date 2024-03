Grands fonds marins : lancement d'une plateforme régionale

Tahiti, le 14 mars 2024 - Le Secrétariat d’Etat à la Mer a confié à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) la réalisation d’une expertise scientifique collective portant sur les enjeux de connaissance et de gouvernance des grands fonds marins.



Dans ce cadre ce projet, l’IRD organise une plateforme régionale d’échanges sur cette thématique dans le Pacifique, réunissant des participants de différents pays et territoires du Pacifique insulaire.



Deux rencontres seront ainsi organisées, afin de croiser les points de vue de l’ensemble des acteurs du Pacifique concernés (gouvernements, services techniques, autorités coutumières, société civile, ONG et organisations régionales). La première, à laquelle Gilles Pecassou, Directeur général délégué de l’IRD, participera, se tiendra à Nouméa du 19 au 21 mars 2024 et permettra de nourrir l’état des lieux et de clarifier les principaux enjeux des grands fonds marins. Une seconde rencontre sera quant à elle organisée en décembre prochain à Tahiti.