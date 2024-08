Glisses, sauts et vols en kite et Wing foil au Monster Energy Wind Festival

Tahiti, le 18 août 2024 – La deuxième édition du Monster Energy Wind Festival avait lieu samedi sur le spot de Hitimahana. Le vent et le spectacle étaient au rendez-vous.



Samedi, sur la plage de Hitimahana à Mahina, en face du motu Martin, une soixantaine de riders de Tahiti, Moorea et Bora Bora ont participé à la deuxième édition du Monster Energy Wind Festival.





Cet événement a été organisé par Tahiti Kite & Wing School dirigé par Antoine Fermon ainsi que Vairea Céran-Jérusalémy. Pendant toute la journée, six épreuves ont été disputées permettant au public de découvrir ces disciplines qui ont le vent en poupe au Fenua : Kite surf, kite foil, Wing foil en vitesse ou en free style.





Le spectacle fut au rendez-vous malgré une météo parfois capricieuse ! Mais les compétiteurs du Fenua ont du talent, en kite notamment où nos riders volants font des prouesses à une quinzaine de mètres au-dessus du niveau de la mer ! Rendez-vous en septembre pour la première édition d’une compétition de kitesurf à Bora Bora.

Rédigé par Philippe Collignon le Dimanche 18 Août 2024 à 22:15 | Lu 133 fois