Gironde: une femme tuée dans un accident de jet-ski, enquête ouverte

Bordeaux, France | AFP | lundi 05/08/2024 - Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires après la mort d'une femme de 47 ans dans un accident de jet-ski dimanche soir sur le bassin d'Arcachon, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Bordeaux.



Dimanche soir, vers 19H00, un jet-ski sur lequel étaient juchés la victime et son compagnon est entré en collision avec un second engin piloté par les filles de ce dernier, deux adolescentes de 16 ans, a précisé le parquet, confirmant des informations du quotidien régional Sud-Ouest.



"L'enquête a été ouverte du chef d'homicide et blessures involontaires et a été confiée à la brigade nautique d'Arcachon", a déclaré à l'AFP la procureure de la République de Bordeaux Frédérique Porterie.



Les faits se sont produits à proximité de l'Île aux oiseaux, zone naturelle emblématique du bassin d'Arcachon.



La victime a été "immédiatement prise en charge par le médecin embarqué à bord (d'un) hélicoptère", a fait savoir la préfecture maritime de l'Atlantique, mais elle est décédée "malgré les soins prodigués".



Légèrement blessé, le compagnon de la victime, âgé de 48 ans, a été transporté "vers l'hôpital Pellegrin de Bordeaux", a ajouté la préfecture dans un communiqué.



Les adolescentes, également transportées vers l'hôpital, "ont été immédiatement prises en charge par les services médicaux compte tenu de leur choc psychologique", a précisé le parquet.



L'an dernier, les sauvetages liés aux jet-skis, "activité accidentogène", ont connu un bond sur la façade atlantique, selon le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Etel, qui couvre une zone allant de la pointe de Penmarc'h (sud Finistère) à la frontière espagnole (Pyrénées-Atlantique). Au total, 55 opérations de sauvetages ont été menées en 2023, contre 34 l'année précédente.



La mairie d'Arcachon a d'ailleurs pris un arrêté en avril pour interdire la mise à l'eau des jet-skis du 15 juin au 15 septembre, afin de "préserver la tranquillité et la sécurité publique dans le périmètre du port". Le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé en juillet la validité de cet arrêté, qui était contesté par une association de pratiquants.