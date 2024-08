Géros défend les intérêts de Tahiti… et de Bakou

Tahiti, le 19 août 2024 - La 4e Conférence Groupe des Parlements des Îles du Pacifique (GPIP) s'est achevée vendredi dernier à Koror, Palaos, après une journée dédiée à l'examen des thématiques de la lutte contre la violence basée sur le genre et de la menace du trafic de drogues illicites dans le Pacifique. Tony Géros y a dénoncé la loi française sur les ingérences étrangères.





Il a été longuement question, lors de cette dernière matinée de travail, de la défense des droits des personnes LGBT dans le Pacifique. Dans la seconde partie de cette journée de travail, le président de l’assemblée de la Polynésie française, Antony Géros, “est intervenu pour dénoncer la récente loi française du 25 juillet 2024, qui impose la déclaration des relations d’influence avec des puissances étrangères, comme une entrave au processus de décolonisation onusien en Polynésie”, explique un communiqué envoyé aux rédactions ce lundi.



La France en effet, a récemment promulgué une loi qui oblige désormais les élus à “déclarer leurs activités d'influence à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique”. Ce texte de loi a été étayé, le même jour, d’un rapport sénatorial qui constate que “du fait des prises de positions françaises sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le régime de Bakou s’est engagé dans des campagnes de désinformation particulièrement virulentes et des tentatives d’influence visant les Outre-mer et la Corse”.



Pas de quoi ravir les élus indépendantistes qui se sont enfermés dans une stratégie à l’aveugle avec cette dictature de Caucase.



Tony Géros sera malgré tout parvenu à faire inscrire dans la déclaration finale de la conférence du GPIP “une mention pour dénoncer ces méthodes d'intimidation des institutions françaises” à l’égard de la Polynésie.



Au cœur de la “Déclaration de Ngibtal”, d’autres sujets sont évoqués comme le changement climatique, la cybersécurité, la violence basée sur le genre, et le trafic de drogues.



La prochaine conférence du Groupe des Parlements des Îles du Pacifique se tiendra à Fidji, en août 2025.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 19 Août 2024 à 18:19 | Lu 809 fois