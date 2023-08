Géros : Des "taupes" et des "fuites" au Tavini

Tahiti, le 10 août 2023 - Le président du Tavini Huiraatira, Oscar Temaru risque l'inéligibilité. Comme en 2018, ses comptes de campagne pourraient être rejetés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Antony Géros s'est étonné qu'un tel document ait pu être divulgué à la presse. "Il y a des taupes et il y a des fuites", a-t-il lâché dans un sourire.



Oscar Temaru risque la même punition qu'en 2018. Dans un courrier, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) s'étonne qu"aucun document comptable ne détaille la composition des catégories de dépenses" concernant les dernières territoriales. Interrogé sur ce sujet ce jeudi à l'Assemblée de la Polynésie française, le locataire du perchoir, Antony Géros a assuré que "toutes les pièces demandées ont déjà été transmises, et l'enveloppe a été cachetée en présence de l'expert-comptable et du mandataire financier".



Mais il s'est surtout étonné que nos confrères de la Dépêche qui ont révélé l'information, aient pu "malheureusement" être destinataires de ce courrier recommandé du rapporteur de la CNCCFP. D'autant qu'il a confirmé que très peu de personnes au sein du Tavini ont pu avoir ce document entre les mains. Est-ce à dire qu'il y a des taupes au sein du parti : "il y a des taupes et il y a des fuites", a répondu Antony Géros avec un sourire gêné, avant d'ajouter qu'il serait "difficile de retrouver de qui c'est parti". Ambiance donc au Tavini où la scission entre les pro Temaru et les pro Brotherson se fait de plus en plus sentir. Certains voient dans cette manœuvre un énième acharnement de l'Etat, quand d'autres y entrevoient une volonté de nuire à Oscar Temaru.







Rédigé par SD avec VUP le Jeudi 10 Août 2023 à 18:30 | Lu 867 fois