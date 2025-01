Gérard Depardieu, mis en examen pour viols, conteste jeudi devant la cour d'appel des éléments de l'enquête

Paris, France | AFP | mercredi 15/01/2025 - L'acteur Gérard Depardieu, contre qui un procès pour viols est requis, conteste jeudi devant la cour d'appel de Paris des éléments de l'enquête le visant, a appris mercredi l'AFP de sources proches du dossier.



Le comédien est mis en examen pour viols et agressions sexuelles en août 2018 sur la comédienne Charlotte Arnould. Il avait alors 69 ans, elle 19.



Gérard Depardieu nie vigoureusement. En mars 2022, la cour d'appel avait confirmé sa mise en examen dont il demandait l'annulation.



Cette fois-ci, sa défense a déposé deux recours, examinés jeudi après-midi.



Le premier demande la nullité d'un témoignage d'une figurante, recueilli par le site d'investigation Mediapart puis par e-mail par les enquêteurs, la femme vivant à l'étranger, d'après l'une des sources proches du dossier.



En décembre 2014, lors d'une scène du tournage de "Big House", réalisé par Jean-Emmanuel Godart, "sans prévenir, Gérard Depardieu a mis sa main sous ma robe", avait-elle raconté à Mediapart.



"Il a essayé d'écarter ma culotte et de me doigter (...). Si je ne l'avais pas arrêté, il aurait réussi", avait-elle assuré.



Sollicitée par l'AFP, l'avocate de Charlotte Arnould a souligné la similitude de cette scène avec le témoignage de sa cliente. "Son mode opératoire, c'est la main dans la culotte", facilitant le "viol par surprise", a relevé Me Carine Durrieu-Diebolt.



Le conseil de l'acteur, Jérémie Assous, a refusé de répondre à l'AFP.



La seconde requête porte sur les rushes de l'émission "Complément d'enquête", objet d'une vive polémique en décembre 2023 qui a précipité la chute de l'acteur.



Gérard Depardieu, en voyage en Corée du Nord en 2018, y multiplie les propos misogynes et en prononce d'autres à caractère sexuel lorsqu'une petite fille à cheval passe à l'image. "Si jamais il galope, elle jouit", lance-t-il notamment.



Un montage frauduleux pour sa défense, qui a saisi la justice civile.



M. Depardieu a aussi enjoint la magistrate chargée des investigations pour viols sur Charlotte Arnould de saisir ces rushes pour trancher, entre autres, sur l'authenticité du montage.



La juge a refusé fin juillet, d'après une autre source proche du dossier. Si elle avait bien demandé à France TV et la société de production Hikari de communiquer les rushes, elle avait expliqué ne pouvoir les y contraindre, car elle est seulement chargée d'enquêter sur les accusations de viols. M. Depardieu a fait appel.



L'acteur doit en outre comparaître fin mars pour agressions sexuelles en septembre 2021 lors du tournage des "Volets verts", ce qu'il conteste.