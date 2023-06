Georges Vanffaut : “Le dragon renaît de ses cendres”

Tahiti, le 30 mai 2023 – La soirée de l'élection de Miss Dragon 2023 aura lieu le 10 juin prochain, après quatre années d'absence. À l'approche de l'événement, le président du comité Miss Dragon, Georges Vanffaut, est revenu pour Tahiti Infos sur les préparatifs de la soirée tout en annonçant que la gagnante participera à l'élection Miss Chinese International, en décembre prochain à Hong Kong.



On est à 11 jours de la soirée de l'élection de Miss Dragon 2023, comment se déroulent les préparatifs ?



“Ils avancent bien pour l'instant, tout est quasiment prêt. On les a commencés depuis le mois de février avec le comité. Il y a un processus. D'abord on se réunit avec les bénévoles du comité pour établir la ligne de conduite des semaines à venir, l'organisation, les répétitions, le thème, l'ordre de passage, les coiffures, les vêtements... Tout ça nous permet de mettre en place un planning pour ne pas prendre de retard, sur les castings qui ont lieu en mars, la présentation des candidates et la soirée de l'élection.”



Après quatre années sans élection, vous devez être impatient d'enfin élire la prochaine Miss Dragon ?



“Effectivement, on est tous impatient d'y être. Notamment car ça a été compliqué de remettre en place le comité après quatre années. Donc on a dû redynamiser la machine, mais on a hâte d'élire notre Miss Dragon 2023. De plus, après quelques années d'absence, il y a un fort engouement dans les réservations. Nous n'avons même pas fait de publicité que de nombreuses personnes veulent déjà réserver une table ou une place en tribune. C'est le dragon qui renaît de ses cendres, si je peux dire.”



Pour la première fois, vous allez prendre en compte le vote du public. C'est une volonté de votre part de démocratiser cet événement ?



“Oui, on a vraiment voulu rendre l'événement plus accessible et populaire. Avec la prise en compte du vote du public, mais aussi en installant une tribune, chose que l'on ne faisait pas avant. On a également voulu être attractif au niveau du prix : 1 500 Fcfp pour une place assise, avec une boisson. Pour les tables dîneurs, ça sera 7 000 Fcfp par personne. Les réservations sont déjà ouvertes pour les non-dîneurs sur le site ticket-pacifique.pf.”



Comment se sentent les candidates à l'approche de l'élection mais surtout du “grand oral” qui a lieu ce samedi ?



“La pression monte pour elles, notamment car c'est la dernière ligne droite avant l'élection. Je sais qu'elles appréhendent un petit peu, en particulier le grand oral, qui est la première étape. C'est un entretien qui a pour objectif d'en apprendre plus sur les candidates. On ne pose aucune question politique ou religieuse. On leur demande simplement leurs passions, leur projet d'avenir, ce qu'elles essayeront de mettre en place si elles sont élues miss. Il y a également des questions sur leurs connaissances de la culture chinoise et la manière dont elles la vivent. On note leur façon de s'exprimer et la pertinence de leurs réponses. L'entretien compte dans la note finale pour 40 points, la soirée de l'élection pour 60 points.



Comme à chaque édition, les candidates vont défiler, pour leur dernier passage, sur le thème de l'année. Quel est-il ?



“Le thème de cette année est “Les héroïnes”. Dans les faits, il y aura trois passages lors de la soirée. Le premier avec une tenue “cocktail” ou “impératrice”, le deuxième qu'on appelle le passage déesse avec une tenue traditionnelle chinoise et le dernier, c'est le passage “talent show”. Comme chaque édition, le talent show sera basé sur le thème de l'année. Chaque candidate va devoir choisir une héroïne, une femme publique, historique ou même non réelle, issue de bande dessinée par exemple. Le passage dura entre trois et quatre minutes, pendant lesquelles elles devront se costumer et faire une danse ou autre, par rapport à leur choix d'héroïne. Elles peuvent également être accompagnées de danseurs ou figurants pour ce passage.”



Les candidates ont pu participer à plusieurs activités ensemble depuis leur présentation au grand public le 5 mai dernier…



“Depuis les sélections, elles ont effectivement fait plusieurs activités ensemble, comme un cours de tai-chi et un dimanche de cohésion à Moorea. Je voulais aussi associer cette élection au développement durable et au respect de l'environnement, donc elles ont passé une journée à la pointe des pêcheurs de Punaauia, où on leur a enseigné comment replanter des coraux. Les candidates ont également rencontré le consul de Chine. Lors de cette rencontre, elles ont appris à faire des pâtisseries chinoises avec la cuisinière du consul et à boire du thé de manière traditionnelle. Et c'est ce qu'elles ont préféré, car elles ont découvert le cérémonial et la façon de boire les différents thés. Elles ne connaissaient pas ça.”



Jusqu'en 2018, la gagnante de l'élection participait également au concours Miss Chinese International. Allez-vous faire participer la prochaine Miss Dragon à cet évènement ?



“Oui, celle qui gagnera y participera. Depuis 2019, on a arrêté d'envoyer notre miss à ce concours, notamment à cause du Covid-19, mais cette année, elle ira. Le concours aura lieu en décembre prochain à Hong-Kong. Cet événement apporte beaucoup de visibilité à la Polynésie, d’autant que la dernière candidate que nous avons amenée là-bas, Morgane Yueng, en 2018, avait terminé cinquième. C'est une super promotion car elles sont chinoises mais surtout d'origine polynésienne, et ont fait tout pour promouvoir notre territoire.”