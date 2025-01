Gaza: des sources médicales font état de 11 morts, dont 7 enfants, dans des frappes israéliennes

Territoires palestiniens | AFP | mardi 07/01/2025 - Des sources médicales dans la bande de Gaza ont rapporté que plusieurs frappes israéliennes avaient visé mardi soir la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, tuant 11 personnes, dont sept enfants.



Au moins cinq frappes ont touché des secteurs de Khan Younès, dont une dans la zone d'Al-Mawasi, où des milliers de Palestiniens déplacés vivent dans des tentes.



Quatre enfants ont été tués lorsqu'une frappe de drone a touché leur tente dans la zone d'Al-Mawasi, a rapporté le ministère de la Santé du Hamas, mouvement islamiste palestinien qu'une guerre oppose à Israël depuis le 7 octobre 2023.



Un témoin a déclaré à l'AFP que plusieurs tentes avaient pris feu à cause de la frappe, qui a également blessé plus de 20 personnes.



Selon la Défense civile de Gaza, deux autres personnes ont été tuées lorsqu'une frappe a ciblé une voiture à Khan Younès.



Cinq autres personnes, dont trois enfants, ont par ailleurs été tuées et plusieurs blessées dans une frappe séparée sur une maison, toujours à Khan Younès, selon la même source.



Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.



Au moins 45.885 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées à Gaza dans la campagne militaire israélienne en représailles à l'attaque du Hamas du 7-Octobre en Israël, selon un bilan publié mardi par le ministère de la Santé du Hamas, dont les données sont jugées fiables par l'ONU.



L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.208 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes.



Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées. Parmi elles, 96 restent otages à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée.



"Nous ne nous arrêterons pas. Nous les (Hamas) amènerons à comprendre qu'ils doivent libérer tous les otages", a déclaré lundi soir le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, aux troupes lors d'une visite dans la bande de Gaza.