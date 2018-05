Gaston Tong Sang : "J’aborde ce mandat avec beaucoup d’humilité"

PAPEETE, 17 mai 2018 - Gaston Tong Sang est élu président de l’assemblée de la Polynésie française pour la mandature 2018-2023. Ce senior du paysage politique local déclare vouloir " être un véritable partenaire, un soutien de l’action menée par notre futur président et par son gouvernement ".



L’élection du président de la Polynésie française aura lieu ce vendredi matin à Tarahoi. Les 57 élus sont convoqués à 9 heures. Compte tenu de la majorité de 38 élus détenue par le groupe Tapura Huiraatira, il ne devrait s’agir que d’une formalité pour confirmer la reconduite d’Edouard Fritch à la tête du Pays.



La première séance plénière de la nouvelle assemblée élue à l’issue des Territoriales du 6 mai dernier s’est réunie jeudi à 9 heures pour élire son président et le nouveau bureau de l’institution. Plusieurs noms avaient circulé ces derniers jours quant au choix arrêté par la majorité. La décision a été prise mardi dernier et, de l’aveu d’Edouard Fritch, sans tergiversation en faveur de Gaston Tong Sang. Il est " le plus sage d’entre nous ", a commenté le leader de la majorité. " Beaucoup de choses ont milité en sa faveur. Et je ne vous cache pas que 15 minutes ont suffi pour que Gaston Tong Sang fasse le consensus général. Il est porté par tout le monde dans le parti et c’est un soutien clair ".



A 68 ans, le maire de Bora Bora, ancien président de la Polynésie française à la tête de la coalition autonomiste To Tatou Ai’a (2008-2009 et 2009-2011), plusieurs fois ministres, accède au perchoir pour la première fois de sa carrière politique. Il est le 70e président de l'assemblée des représentants polynésiens depuis 1946. Il dirigera la troisième institution de la Polynésie française jusqu’en 2023. Son élection au perchoir permet à Rudolphe Jordan, suivant de la liste Tapura Huiraatira dans la section des îles Sous-le-vent, de siéger à Tarahoi.



" Je voudrais vous témoigner, mes chers collègues, de ma gratitude face à la confiance que vous venez de témoigner en ma faveur pour organiser au mieux nos travaux ", a-t-il déclaré après avoir pris place dans la chaire qui domine l’hémicycle. " J’accepte cette mission, qui est nouvelle pour moi, malgré ma carrière politique d’une trentaine d’année. J’espère que je serai à la hauteur des attentes, énormes, des élus de l’assemblée et de la population. Et, surtout, je souhaite être un véritable partenaire, un soutien de l’action menée par notre futur président et par son gouvernement ".



Alors que le hall de Tarahoi était gonflé des airs de bringue entonnés par les militants du parti rouge et blancs, jeudi la matinée a été toute en rondeurs dans l'hémicycle. La séance avait débuté sous la présidence du doyen en âge de l’assemblée, Jacquie Graffe. Deux candidatures étaient manifestées pour le perchoir. Celles de Teura Iriti (Tahoera’a Huiraatira) et de Ganston Tong Sang. Le scrutin est sans bavure : 38 voix en faveur du candidat Tapura Huiraatira ; 11 voix pour Teura Iriti et huit bulletins blancs glissés dans l’urne par les élus du groupe Tavini Huiraatira.



Si les représentants souverainistes n’ont pas présenté de candidat pour le perchoir, le leader souverainiste Oscar Temaru a détourné le temps de parole donné à son groupe pour dire ce choix, et rappelé que le 17 mai est la date anniversaire, depuis 2013, de la réinscription de la Polynésie française sur la liste onusienne des pays à décoloniser. Le tout en se déplaçant vers la tribune des officiels pour y secouer le drapeau bleu de l’O.N.U. au visage du représentant de l’Etat.



En dehors de cet épisode, la matinée a été sans surprise. Les neuf membres du bureau de l’assemblée sont renouvelés (voir encadré). La constitution des commissions intérieures de Tarahoi devrait avoir lieu jeudi 24 mai.