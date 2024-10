Gaston Flosse va créer un nouveau parti

Tahiti, le 15 octobre 2024 – S'il conteste toujours l'élection de Bruno Sandras à la tête du Amuitahira'a et qu'il prépare un recours pour l'annuler, Gaston Flosse n'a pas l'intention d'attendre “les bras ballants” que la justice se prononce. Il annonce la création d'un nouveau parti dont il faut encore choisir le nom, l'emblème et la couleur qui seront dévoilés le 25 octobre. Avec son épouse, ils ont aussi tenu à faire une mise au point concernant l'état dans lequel ils ont laissé les locaux du Amuitahira'a.





C'est dans le bureau de l'assemblée de son épouse, Pascale Haiti-Flosse que le Vieux Lion a convié la presse ce mardi matin. D'abord pour faire une mise au point suite aux



Concernant le troisième étage, elle concède qu'il est bel et bien occupé par de nombreux cartons de T-shirts et d'affiches de propagande. “C'est du gaspillage. C'est notre argent quand même”, regrette Pascale Haiti-Flosse qui assure avoir demandé “aux secrétaires d'aller ranger”. Mais “je ne vais pas faire la police”, justifie-t-elle, relayée par Gaston Flosse qui précise que cet étage était dédié à Radio Maohi au départ, qu'il y a investi “7,2 millions de francs” mais qu'aux “premières pluies, le plafond du 4e étage s'est effondré”. Voilà pour la mise au point.



“Nous ne pourrons pas reprendre le orange”



Gaston Flosse a surtout profité de l'occasion pour annoncer la création d'un nouveau parti. Le temps judiciaire est long. Il le sait. Et il n'a plus toute la vie devant lui, même si le “corps va bien” et le “mental n'est pas encore complètement gaga”, dit-il. Il n'a donc pas le temps d'attendre que la Justice lui donne raison (ou tort) concernant l'élection de Bruno Sandras dont il continue de dénoncer “les magouilles” et qu'il compte toujours attaquer au tribunal. “C'est une affaire qui va durer au moins un an nous dit notre avocat donc on ne va pas rester les bras ballants en attendant.” La décision est donc prise.



