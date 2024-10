Gaston Flosse cadenassé au Amuitahira

Tahiti, le 30 septembre 2024 - C’est une situation ubuesque qui rappelle le récent événement au sein de LR alors qu’Éric Ciotti, destitué par le bureau politique du parti, s’était enfermé au siège de LR.



Gaston Flosse a décidé lundi de faire de même en faisant poser un cadenas sur le portail d’entrée du Amuitahira'a o te nuna'a māo'hi alors que samedi, Bruno Sandras était investi à la tête du parti dans une élection rocambolesque.



“Il a fait poser une chaîne et un cadenas”, nous a expliqué lundi soir par téléphone, dépité, Bruno Sandras. “Je n’ai pas accès aux locaux depuis mon élection. J’ai fait constater la situation par un huissier et j’attends ses conclusions afin de déposer un référé liberté pour faire cesser ce trouble.”



Agacé mais calme, Bruno Sandras a ajouté lundi que Gaston Flosse ne voulait pas reconnaitre sa victoire. Samedi, après avoir déposé une candidature déguisée qui devait permettre à sa compagne, Pascale Haiti, d’accéder à la présidence du parti, Gaston Flosse avait finalement fait volte-face puis incité ses sympathisants à ne pas aller voter. “Il n'est pas digne de gérer cet Amuitahira'a o te nuna'a māo'hi. Avec lui, ça va être la fin totale”, avait expliqué Gaston Flosse à son bureau, dans la permanence du parti, où finalement seule la presse a pu s’introduire depuis l’élection de Bruno Sandras à la tête du parti politique.



Alors que Gaston Flosse avait annoncé sa volonté d’aller devant les tribunaux pour invalider l’élection de samedi, Bruno Sandras, de son côté, va lui aussi saisir la justice afin de récupérer son bureau qu’il estime légitimement acquis.



Gaston Flosse, le parti orange et la justice… une longue histoire d’amour.