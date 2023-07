Gare à la gastro !

Tahiti, le 20 juillet 2023 - Le bureau de veille sanitaire (BVSO) indique qu'un événement de "toxi-infection alimentaire collective" a été rapporté dans deux établissements accueillant des enfants pendant ces vacances scolaires, et dont les repas proviennent de la même origine.



Douze personnes, dont sept enfants sont ainsi tombés malades, et la piste d'une intoxination suite à des conditions de conservation non optimales est évoquée mais pas confirmée. Y a-t-il eu rupture de la chaîne du froid ? En tout cas, le BVSO rappelle que les préparations à base d'œufs non cuits (mayonnaise, crèmes, pâtisseries) sont à conserver à une température inférieure à 4°C et à consommer rapidement.

Les vacances sont propices à la propagation des épidémies, et notamment de rotavirus, responsables de gastro-entérites aigües. Les centres qui accueillent les enfants sont appelés à être vigilants quant aux risques d'intoxication alimentaire. Les symptômes consistent en une fièvre, des douleurs abdominales, des vomissements ou une diarrhée. L'évolution est heureusement plus souvent bénigne, ne nécessitant qu'une réhydratation, et la maladie disparaît spontanément.