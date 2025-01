Gabilou Forever : “Je suis toujours là”

Tahiti, le 5 janvier 2025 – L’année commence fort pour John Gabilou. Le crooner polynésien donne rendez-vous à ses fans au Grand théâtre de la Maison de la culture, le 24 janvier, avec un nouveau spectacle intitulé Gabilou Forever, comme un “clin d’œil” après plus de soixante ans de carrière et de succès. Avec sa partenaire sur scène comme dans la vie, Moeata Laughlin, ils nous ont reçus dans leur maison au bord de l’eau, à Vairao, entre deux répétitions et des moments en famille, l’occasion de présenter ce show en préparation, mais aussi de faire le point sur l’année écoulée et celle à venir, qui sera notamment marquée par un anniversaire de mariage et par des représentations plus fréquentes à la Presqu’île. L’artiste rêve aussi d’un troisième Olympia.





Après la célébration de ses soixante ans de carrière en 2023, John Gabilou s’apprête à remonter sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture, le 24 janvier. Pour relever ce nouveau défi, les répétitions s’enchaînent depuis deux mois, à raison de deux fois par semaine. “Le rythme va s’accélérer. Je me concentre sur les arrangements : je suis tellement méticuleux !”, reconnaît l’artiste, qui met également un point d’honneur à apprendre ses textes par cœur pour se passer d’oreillette et de prompteur, à l’ancienne. Ces préparatifs lui permettent aussi de maintenir sa voix en forme, d’autant qu’il reste paralysé d’une corde vocale depuis 1995.



​60 titres, des duos et de la danse

Pour ce retour sur scène à Papeete, il sera accompagné de six musiciens et trois choristes. Entre les incontournables et les nouveautés, une soixantaine de chansons en tahitien, français, anglais et chinois ont été sélectionnées parmi un répertoire de 2 000 titres, pour une durée de 2 h 15 environ. Deux invités seront de la partie : Teiho Tetoofa et Teiva LC. Son épouse, Moeata Laughlin, 56 ans, leur fille aînée et leur petit-fils entonneront également des duos. Cette ambiance familiale passe aussi par le ‘ori Tahiti, avec une trentaine de danseuses et danseurs de l’école de Moeata, emmenés par Hianau Laughlin.



“On a longtemps cherché un titre à ce spectacle. Forever, c’est un clin d’œil pour dire que je suis toujours là et que ça continue !”, s’amuse le chanteur de 80 ans. “Je ne dis pas que c’est mon dernier spectacle, mais on ne sait jamais combien de temps ça va durer.” L’affiche illustre aussi parfaitement l’amour qui unit Gabilou et Moeata, s’inspirant l’un l’autre. “J’ai eu une sacrée chance de tomber sur elle : c’est une perle !”, confie l’artiste. Mariés depuis 1985, ils se souviennent encore du journal Les Nouvelles, qui avait titré sur “le mariage de la chanson et de la danse”. “J’étais en colère sur le moment, car on voulait se marier en toute intimité, mais je trouve aujourd’hui que c’était magnifique !”, admet Gabilou. Le 20 septembre 2025, le couple ne manquera pas de fêter ses 40 ans de mariage, en famille.



​Continuer à chanter et composer

Inséparables et infatigables, ils restent actifs et créatifs, du Heiva des écoles aux clips, en passant par les concerts. Pour Gabilou, l’inspiration et l’envie de monter sur scène sont toujours présentes. “Ce sont des moments vraiment différents de la vie normale. Je suis différent sur scène : je suis la star, je fais la vedette ! Ça me manque quand je ne chante pas. J’ai hâte, même si j’ai toujours le trac avant un gala, malgré les années. Une fois que je suis lancé, ça passe. C’est pour ça qu’il y a tout ce travail de préparation en amont”, explique le chanteur, qui aime toujours autant composer. “Pendant les Jeux olympiques, il y avait l’Aranui juste là, devant chez nous, et j’ai écrit une chanson. C’est venu comme ça ! Je n’ai pas encore eu le temps de l’enregistrer.”



Il faut dire que l’année 2024 a été bien remplie. “Nous avons ouvert le snack Chez Gab à Taravao, et on a animé beaucoup de bals dans la salle de danse de Moeata”, rappelle Gabilou, attaché à la quiétude de la Presqu’île, où il souhaite se produire davantage. “On a prévu de développer des happy hours avec des animations, où je pourrais chanter simplement, sans stress, et profiter de moments de proximité avec le public”, annonce-t-il, à la façon d’une résidence.



​Vers un troisième Olympia ?

En parallèle, un rêve continue de stimuler son âme d’artiste : retourner à l’Olympia, mythique salle parisienne où il a déjà assuré deux spectacles en 2017 et 2019. “Comme on dit : jamais deux sans trois ! La première fois, c’était un pari fou, mais ça a marché”, remarque Gabilou, qui “tâte le terrain”, en quête de soutiens pour ce projet.



En attendant, rendez-vous à Tahiti avec Moeata : “J’aimerais dire à tous les enfants que ce spectacle, c’est un beau cadeau à offrir à leurs parents pour leur permettre de venir voir leur icone sur scène”. L’invitation est lancée !



​Infos pratiques Gabilou Forever, vendredi 24 janvier 2025, à 19 h 30, au Grand théâtre de la Maison de la culture. Tarifs : 6 000 francs ou 10 000 francs (VIP). Billetterie via la page Facebook John Gabilou ou par téléphone au 89 78 69 67.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 5 Janvier 2025 à 16:20 | Lu 817 fois