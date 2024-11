Fun Golf remporte la Socredo Golf Cup

Tahiti, le 19 novembre 2024 - Ce week-end avaient lieu les demi-finales et la finale de la Socredo Golf Cup, le championnat de golf polynésien par équipe. Débutée il y a quinze jours avec les phases qualificatives, la compétition a donné ses vainqueurs ce dimanche et c’est l’équipe de Fun Golf qui a remporté le trophée face à l’équipe de Fei Pi, 4 à 2, dans une finale très relevée.



La Socredo Golf Cup renaît de ses cendres. Abandonné il y a plusieurs années, ce tournoi revient sur le devant de la scène. Remis au goût du jour, il fait le bonheur des golfeurs mais aussi des clubs. “C’était important pour les clubs de retrouver une compétition collective. Ça crée une émulation entre eux”, nous explique Jean-Pierre Lormeau, vice-président de la Fédération polynésienne de golf et président du club de Central. “Il y a six clubs affiliés à la fédération et tous étaient enchantés de participer au renouveau de cette compétition”, confirme Jean-Marc Trondle, lui aussi vice-président de la fédération et représentant le club d’Excelsior.



Les six clubs – Moorea Green, Central (deux équipes A et B), Fei Pi (deux équipes A et B), Fun Golf, Excelsior et Atimaono – avaient tous répondu présents pour le début du tournoi, qui a débuté il y a quinze jours, le week-end des 2 et 3 novembre, au golf de Atimaono à Papara. Une compétition organisée autour de deux formes de jeu : une épreuve en foursome (deux joueurs par équipe qui jouent la même balle à tour de rôle) et une épreuve en match-play individuel (les golfeurs qui remportent le plus de trous gagnent le match. Chaque trou est remporté par le joueur qui met la balle avec le moins de coups possibles). Dès la première journée, se détachaient les équipes de Fei Pi, Central et Fun Golf. Le lendemain matin, ces clubs ont confirmé leur bonne forme en se qualifiant pour les demi-finales. La surprise venait du club de Atimaono, qui, malgré un départ difficile, venait rejoindre les trois leaders pour le dernier carré.



Les demi-finales et la finale ce week-end



Les demi-finales se sont disputées ce samedi 16 novembre, avec un enjeu important : une qualification pour la finale du dimanche. L’équipe de Atimaono était opposée à l’équipe A de Fei Pi, tandis que l’équipe Central B de notre ami et collègue Michel Cunéo rencontrait la team Fun Golf. Des oppositions très relevées durant toute la matinée, qui voyaient la qualification en finale de Fun Golf, qui finissait première de la phase qualificative et qui allait être opposée au deuxième, Fei Pi. Dans la petite finale, on retrouvait Central, 4e des qualifications, contre Atimaono, 3e, pour une place sur le podium.



Le dimanche matin, les quatre équipes étaient très déterminées au départ du parcours. Dans la grande finale, c’est sur le match-play individuel, où quatre joueurs par équipe s’affrontaient en individuel, que tout se jouait. L’équipe de Fun Golf dominait grâce aux victoires de Tuaraina Tamata, Jean-François Cazaux et Vatea Taraufau (contre une victoire pour Fei Pi par Rarau Taerea-Pani), alors qu’en foursome, un match nul venait départager les quatre équipes (une victoire pour Fei Pi et une victoire pour Fun Golf). Une victoire 4 à 2, serrée mais méritée, tant l’équipe de Fun Golf a fait course en tête tout au long de cette compétition. Pour la petite finale, c’est l’équipe de Central qui venait à bout de celle de Atimaono, quatre victoires à deux, et qui, après une belle compétition, venait compléter le podium.



Avec le retour de la Socredo Golf Cup, les clubs, les dirigeants et les golfeurs ont pris un plaisir immense à se retrouver et à partager leur passion. Une belle promotion pour le golf, qui montre que ce sport peut se pratiquer en équipe et qu’il est encore plus beau quand on le pratique ensemble.