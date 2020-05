French Bee annonce un remboursement pour ses vols annulés

Tahiti, le 27 mai 2020 – Le P-dg de la compagnie aérienne French Bee, Marc Rochet, a annoncé mercredi que sa compagnie allait démarrer début juin le remboursement de ses passagers dont les vols ont été annulés avant et pendant le confinement.



Vivement critiquée en Polynésie française pour son manque d'informations sur l'annulation de ses vols au début de la crise du coronavirus, la compagnie low cost French Bee a annoncé mercredi le remboursement de ses passagers au moins à La Réunion. Le P-dg de la compagnie aérienne, Marc Rochet, a affirmé lors d'une interview au journal de Réunion la 1ère : "Nous allons commencer dès la semaine prochaine, à partir de début juin, les processus de remboursement pour les passagers qui souhaitent être remboursés." Le P-dg de la compagnie a justifié les difficultés de sa compagnie par la "crise exceptionnelle" du coronavirus. "L'aéroport d'Orly a fermé fin mars et nous en sommes au deuxième mois de confinement pour nos appareils, nous ne savions pas où nous allions."



En Polynésie, French Bee a annoncé le 18 mars la fin de ses rotations entre Tahiti et Paris, en renvoyant certains de ses passagers vers d'autres compagnies locales avec lesquelles aucun accord n'avait pourtant été passé. Si les vols pourront reprendre à compter du 12 juin à La Réunion, le site de French Bee n'annonce toujours aucune reprise avant le 1er juillet pour ce qui concerne la Polynésie française. Les clients concernés par les annulations de vols doivent prendre contact individuellement par mail pour "reporter leur voyage ou demander un avoir". Le P-dg de French Bee n'a pas précisé expressément mercredi si tous ses clients étaient concernés par les prochains remboursements, mais il semble difficile d'envisager qu'ils ne concernent que ceux de La Réunion.



Enfin pour les clients French Bee dont le vol est prévu au delà du 1er juillet, la compagnie précise sur son site que "les restrictions de voyage étant susceptibles de changer, nous n'avons pour le moment pas d'information à communiquer". En cas d'annulation ou de modification de vols, la compagnie s'engage à informer individuellement ses clients.