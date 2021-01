Frédéric Mitterrand, malade du Covid-19, hospitalisé à Paris

Paris, France | AFP | jeudi 14/01/2021 - Malade du Covid-19, l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, 73 ans, a été "admis en urgence mercredi" dans un hôpital parisien, selon un communiqué de la famille adressé jeudi à l’AFP.



"Son état de santé, bien que stable, reste sensible pour les jours à venir. Il a contracté (la maladie) Covid-19 il y a 10 jours à l’occasion d’un rassemblement familial restreint lors des fêtes de Noël", ajoute le communiqué.



En novembre, l'ancien ministre, romancier et homme de télévision, a publié un livre, "Une Drôle de guerre" (Robert Laffont) racontant le combat mené en mars contre le virus par son frère Jean-Gabriel Mitterrand, et le quotidien des proches des patients.



Frédéric Mitterrand, neveu de l'ancien président de la République, tour à tour exploitant de cinéma, animateur-producteur de télévision, réalisateur de documentaires et de films, a dirigé la villa Médicis à Rome avant d'être nommé ministre de la Culture de 2009 à 2012.



En février dernier, il a été installé à l'Académie des beaux-arts, au fauteuil précédemment occupé par l'actrice Jeanne Moreau, dans la section du cinéma et l'audiovisuel.