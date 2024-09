Frédéric Dock, nouveau président du Fonds paritaire de gestion

Tahiti, le 4 septembre 2024 – Ce lundi, le Fonds paritaire de gestion a annoncé la nomination de son nouveau président, Frédéric Dock, ainsi que la composition de son nouveau bureau. Créé en 2009, le Fonds paritaire de gestion célèbre cette année ses 15 ans d'existence et un bilan particulièrement positif.



Créé en 2009 grâce à un accord historique entre les partenaires sociaux de l'époque, le Fonds paritaire de gestion fête cette année 15 ans d'existence durant lesquels plus de 59 000 salariés ont été formés pour plus de 5 000 entreprises engagées dans la démarche de formation. Un bilan particulièrement positif selon le nouveau président du Fonds paritaire de gestion, Frédéric Dock, fraîchement élu. Cependant, le représentant du Medef a conscience des défis qui les attendent, son équipe et lui : “Il reste encore beaucoup à accomplir dans un environnement polynésien en pleine mutation politique, économique et sociale. Les défis sont nombreux. Ils exigent, d'une part, que les entreprises s'adaptent en formant et en accompagnant leurs salariés, et d'autre part, que les collaborateurs saisissent l'opportunité de progresser au sein de leur entreprise ou de choisir une nouvelle carrière, parfois sous une nouvelle bannière. C'est dire combien le mandat qui m'a été confié est empreint de responsabilités.”