Françoise Aubry décorée de la légion d’honneur

Tahiti, le 15 octobre 2024 - Elle a reçu ce mardi à la mairie de Faa’a les insignes de Chevalier de la légion d’honneur. Cette distinction honorifique récompense son dévouement en faveur de la jeunesse et du monde associatif.



Pour récompenser son dévouement et son engagement en faveur de la jeunesse polynésienne et du monde associatif, Françoise Aubry a reçu ce mardi les insignes de Chevalier de la légion d’honneur des mains du docteur Jean-Louis Boissin, président de la Société des membres de la Légion d’honneur. La cérémonie a eu lieu à la mairie de Faa’a en présence notamment de proches, mais aussi du président Brotherson, du haut-commissaire, d’Oscar Temaru ou encore de Nahema Temarii, ministre des Sports.



Née le 20 février 1949, “Françoise Aubry fait partie de la grande famille Aubry” a tenu à rappeler Jean-Louis Boissin en introduction. Son père Maxime Aubry, qui vécut jusqu’à l’âge de 103 ans, était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale.



Une vie professionnelle riche



Elle a eu une vie professionnelle riche de très nombreuses expérience. Françoise Aubry a obtenu en 1968 un diplôme d’hygiéniste dentaire et a œuvré tout au long de sa vie professionnelle dans ce secteur. Elle a, par exemple, ouvert en 1976 le centre dentaire de Faa’a qui était située à côté de la mairie de Faa’a à l’emplacement de la maison artisanale de la commune. De 1982 à août 2006, jusqu’à son départ à la retraite, elle a assuré avec sa collègue Antoinette Suen la prévention à Ahutoru primaire et maternelle ainsi que dans les écoles de Mahina et Hitiaa o te ra.



Tout au long de sa carrière professionnelle, elle a toujours été volontaire pour les missions dans les îles. Elle a également fait partie des équipes de recherche de l’OMS avec des professeurs en épidémiologie dentaire de Suisse, Finlande, d’Amérique et de France durant plusieurs missions à Moorea, Maupiti, Bora-Bora, Marquises (Hiva-Oa) et Tuamotu (Rangiroa).



Engagements



Mais ce sont surtout ses divers engagements qui sont récompensés. “Ils témoignent d’une grande humanité”, a commenté Jean-Louis Boissin. Elle a été licenciée en athlétisme et en basket plusieurs années durant, faisant preuves de remarquables performances. Pour preuve, en 1966, elle a été sélectionnée pour les 2e Jeux du Pacifique Sud de Nouméa (100 m et 4x100 m). Elle est l’organisatrice de plusieurs courses sur route dont la Feria Carrefour, la Corrida de Faa’a ou encore la Nike St Sylvestre run qui perdurent encore aujourd’hui ; elle a donné de son temps dans plusieurs associations sportives.



Françoise Aubry s’est engagée dans des associations de parents d’élèves, elle a été membre de Te Vahine Piri Rava, une association œuvrant pour la promotion de la femme et est la 1ère vice-présidente du Conseil des femmes depuis 2023. Sa récompense n’est pas une fin en soi, son engagement continue.