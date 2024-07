Fouilles en cours pour retrouver Lina, sans résultats pour l'heure

Saint-Blaise-la-Roche, France | AFP | mardi 30/07/2024 - Le mystère reste entier: malgré une accélération dans l'enquête pour tenter de retrouver Lina, disparue depuis septembre en Alsace, les fouilles menées mardi "dans la zone des Vosges" n'ont pas encore permis de retrouver la trace de l'adolescente de 15 ans.



L'ADN de la jeune fille avait été découvert dans une voiture volée, avait annoncé vendredi la procureure de Strasbourg, Yolande Renzi, conduisant les enquêteurs à mener des fouilles mardi en lien avec le propriétaire du véhicule. Ce dernier s'est suicidé début juillet à Besançon.



"Les analyses effectuées quant à la géolocalisation du véhicule volé dans lequel le profil génétique de Lina disparue depuis septembre 2023 avait été retrouvé, ont conduit les enquêteurs, toujours mobilisés, à s'intéresser ce jour à certaines zones de la région", a indiqué Mme Renzi dans un communiqué mardi en fin d'après-midi.



"A ce stade, les importants moyens engagés aux côtés des enquêteurs de la gendarmerie (IRCGN, chiens formés...) n'ont toutefois pas encore permis de retrouver quelque trace que ce soit de Lina", a poursuivi la magistrate.



Selon l'une des sources proches de l'enquête interrogées par l'AFP, les fouilles se déroulent "dans la zone des Vosges". Il n'a toutefois pas été précisé s'il s'agissait du département ou du massif montagneux du même nom.



"L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) et les chiens de Gramat (formés à la recherche de restes humains, NDLR) sont engagés aux côtés des enquêteurs de la cellule Lina et des moyens de la région Grand Est", a souligné une source de la gendarmerie, précisant que 80 agents sont mobilisés sur l'opération.



- Profil génétique -



Les fouilles interviennent quelques jours après l'annonce de la découverte du "profil génétique" de Lina dans une voiture volée, retrouvée dans le sud de la France.



Le véhicule était recherché par les enquêteurs, qui avaient établi qu'il se trouvait non loin du lieu de la disparition de l'adolescente le 23 septembre 2023.



Selon une source proche de l'enquête, le conducteur s'est suicidé en juillet à Besançon après la saisie du véhicule par les gendarmes chargés des investigations.



Selon le journal Le Parisien, l'homme, un "voyou local", aurait enlevé Lina, qu'il ne connaissait pas, après l'avoir croisée sur son chemin, et l'aurait ensuite tuée dans des circonstances restant à éclaircir.



"Je fais toute confiance à l'équipe de la section de recherches" de la gendarmerie, a déclaré mardi à l'AFP Matthieu Airoldi, l'avocat de Fanny Groll, la mère de Lina. "Ma cliente et moi-même attendons, avec inquiétude certes, ce qui va se passer."



Lina a disparu le samedi 23 septembre 2023 en fin de matinée alors qu'elle avait quitté son domicile de Plaine (Bas-Rhin), au pied du massif des Vosges, pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, distante d'environ trois kilomètres. Elle devait prendre le train pour aller retrouver son petit ami à Strasbourg.



Des témoins, dont l'ancien maire du village, ont vu Lina marcher sur une petite route en direction de la gare entre 11H15 et 11H30. Le téléphone de l'adolescente a cessé d'émettre à 11H22 et n'a pas été retrouvé.



Malgré d'importantes battues les jours suivants et le sondage de plusieurs points d'eau, aucune trace de la jeune fille n'avait été retrouvée.



- "Avancée majeure" -



Vendredi, la procureure de Strasbourg avait toutefois fait état de la première avancée notable depuis le début de l'enquête.



"A la suite de longues et minutieuses investigations (...) l'attention des enquêteurs a été attirée par un véhicule non mentionné jusqu'alors", avait indiqué la magistrate dans un communiqué.



"L'analyse de la géolocalisation de ce véhicule volé a pu mettre en évidence qu'il se trouvait non loin du point de disparition de la jeune Lina", avait-elle poursuivi. "Les analyses des prélèvements effectués dans ce véhicule viennent de mettre en évidence le profil génétique de cette dernière."



Tout en précisant que "les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances dans lesquelles elle est montée dans ce véhicule", la procureure avait souligné que "cette avancée majeure dans l'enquête devrait permettre de localiser Lina".