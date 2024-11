Forum post 3e : 3 jours pour y voir plus clair

Tahiti, le 18 novembre 2024 - La Direction générale de l’éducation et des enseignements et le Pays organisent un forum de l’orientation post 3e, de jeudi à samedi sous le chapiteau de la présidence à Papeete. Un événement de trois jours qui permettra aux élèves mais également aux adultes qui les accompagnent (professeurs, parents, etc.) d’y voir plus clair sur l’offre de formations au Fenua.

“On se soucie souvent trop tard de l’orientation”, constate Nathalie Bovelli, cheffe du département de l’orientation et de l’insertion à la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE). De plus, les élèves semblent manquer d’information. “Nous organisons le forum post 3e pour conforter les choix de ceux qui savent et pour apporter les clés qui ouvriront le champ des possibles aux autres.” La DGEE tient à “ne laisser personne sur le bord du chemin”.



Ce forum est prévu sur trois jours à la présidence. Il s’adresse aux élèves, mais également aux adultes qui les accompagnent, les professeurs, directeurs d’établissements, parents. “Les élèves ont du mal à se projeter, leurs parents ne se sentent pas toujours à l’aise avec la question”, souligne Nathalie Bovelli.



76 exposants



Pour donner du sens à l’événement, ce forum est organisé comme un village avec des stands regroupés par secteur et non par formations ou établissements : Hôtellerie/tourisme pour lequel il existe déjà un Campus des métiers et qualifications (CMQ), Métiers de la mer dont le CMQ est en cours de mise en place, Environnement/agriculture/animaux, Arts, Beauté/bien-être/santé/social…



De jeudi à samedi, soixante-seize exposants prévoient de se mettre à la disposition des visiteurs à la présidence. “Nous n’avons pas à rougir de notre offre”, se réjouit Nathalie Bovelli. “Notre carte des formations est riche, nous en comptons par exemple près de 200 du CAP au BTS.”



Au cœur du village, trois stands complémentaires intitulés “Cap sur ton stage”, “Vie du lycée” ainsi que “Elles bougent” ont été prévus. À propos du stand “Elles bougent”, Nathalie Bovelli explique : “Il est important que les filles comme les garçons puissent avoir des parcours similaires !”



Faire le lien entre l’éducation et le monde professionnel



Le forum est également l’occasion de présenter le site internet qui liste les offres de stage au Fenua. Il est en ligne depuis plusieurs mois et s’est donné pour mission de “faire le lien entre l’éducation et le monde professionnel”. Il est découpé en trois espaces : entreprises et structures, élèves et étudiants, établissements scolaires. Onze mille élèves sont concernés.



Un forum post 3e sera organisé à la Presqu’île et un autre à Raiatea début 2025. L’organisation d’un forum post bac est également annoncé dans les semaines à venir.

Pratique



Du 21 au 23 novembre sous le chapiteau de la présidence. Entrée libre.

En plus un forum virtuel est accessible en ligne pour les élèves des îles.

Le site



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 18 Novembre 2024 à 17:57 | Lu 178 fois