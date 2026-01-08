

Fortes pluies : Vigilance orange maintenue sur la Société

Tahiti le 21 janvier 2026. MétéoFrance maintient la vigilance orange sur les îles de la Société et appelle à la prudence ce mercredi soir.





Dans une communication sur les réseaux sociaux, MétéoFrance annonce maintenir la vigilance orange sur les îles de la Société. De forts cumuls de pluie sont encore à prévoir. "Les cumuls de pluie les plus importants ces dernières 24 heures ont été observés sur Tahiti, avec 211 mm à Papeete, 132 mm sur le relief au niveau du lac Vaihiria, 130 mm à Pirae, 125 mm à Papenoo, 124 mm à Tiarei, 102 mm à Mahina, près de 100 mm sur Taravao et l’ensemble de la Presqu’île, ainsi que 94 mm à Faa’a", explique MétéoFrance.

Sur les autres îles de l’archipel, les cumuls restent plus modérés, mais parfois soutenus. On relève jusqu’à 77 mm à Paopao sur Moorea, 67 mm à Fare sur Huahine, 58 mm à Uturoa sur Raiatea, et 34 mm à Bora Bora au niveau de l’aéroport.

Le vent s’est également montré bien présent sous les grains. Des rafales atteignant 78 km/h sur les hauteurs du mont Marau, 66 km/h à Punaauia, 65 km/h à Papenoo, 60 km/h à Faa’a ont été mesurées sur Tahiti.

Sur les autres îles, des rafales comprises entre 60 et 70 km/h ont aussi été relevées.

"Pour la suite de la situation, le vent va continuer de se renforcer en soirée, de la Société aux Australes. Des pluies occasionnellement fortes restent d’actualité, toutefois une amélioration se dessine à partir de jeudi sur la Société, elle se poursuivra vendredi", est-il expliqué dans le communiqué. Il est recommandé de rester attentif à l’évolution des conditions et de limiter les déplacements dans les zones exposées.

