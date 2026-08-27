

Football – Une ouverture de championnat offensive

Tahiti, le 13 septembre 2026 - Le championnat senior de Tahiti 2026/2027 a démarré samedi sur les pelouses de la Mission et du Centre technique fédéral. 51 buts en cinq matches, les rencontres ont été placés sous le signe de l’offensive mais rien d’étonnant à cela tant les forces en présence sont déséquilibrées pour la première phase du championnat.



Le lever de rideau du Championnat de Tahiti 2026/2027 aurait dû avoir lieu vendredi soir à Mataiea avec l’affiche Mataiea-Vénus mais le club de la côte ouest touché par le décès d’un proche du club a demandé le report de la rencontre. C’est donc samedi que l’exercice a démarré du côté de Pirae et de Papeete au centre technique fédéral et à La Mission. Compte tenu des équipes engagées dans la première phase du Championnat de Tahiti avec des formations issues de Ligue 1 et Ligue 2 de la précédente saison et d’équipes réserves, on pressentait que les rencontres seraient régulièrement déséquilibrées. On en eut la confirmation samedi et au-delà des prévisions.



Ainsi à la Mission où Excelsior recevait Dragon, la rencontre a tourné à une parodie de football tant Dragon s’est baladé. 21-0 dont six buts de Roonui Tinirauari et autant pour Gervais Chan Kat. Un résultat qui témoigne de l’énorme différence de niveau entre un candidat au titre et une équipe qui jouera probablement en division 2 en deuxième partie de championnat. La nouvelle formule ne fait pas l’unanimité mais Dragon fera avec comme le confirme son entraîneur, Yann Fong, qui débute sur le banc du club de Titioro : “C’est une formule originale. On n’était pas vraiment pour ; mais c’est acté et on va s’adapter. Notre objectif c’est de finir dans le Top 8 de la première partie de saison et de poursuivre en Ligue 1 en deuxième partie de saison. On va aborder tous nos matches avec sérieux comme on l’a fait aujourd’hui pour assurer rapidement notre place dans le Top 8.”



Une arbitre au top pour Pueu-Central



La rencontre Dragon-Excelsior avait été précédée à la Mission par l’affiche Pueu-Central. C’est une nouvelle venue qui a fait ses débuts dans le corps arbitral tahitien, en l’occurrence la Marocaine Bouchra Karboubi, arbitre internationale qui a officié au plus haut niveau en Coupe du monde féminine, en Coupe d’Afrique masculine et aux Jeux Olympiques. Elle s’est plutôt bien acquittée de sa tâche samedi mais il est vrai aussi que la rencontre s’est déroulée dans un bon esprit. Le match a été à rebondissement car si le score était de 1-1 au repos, Pueu a mené 3-1 puis 4-2 et 5-2 dans les arrêts de jeu grâce à une reprise de volée exceptionnelle de Taieana Teihoarii. Mihirau Germain a réduit l’écart (5-3) sur penalty à la dernière seconde. Le succès de Pueu était mérité et a satisfait Rocky Teriihapuare qui remplaçait au poste d’entraineur sur le banc de Pueu Franck Papaura, suspendu : “On a bien débuté la saison et les gars m’ont semblé bien physiquement malgré le manque de compétition. On s’est efforcé de poser notre jeu même si ça manque encore logiquement d’automatismes. C’est en tout cas un succès qui va nous mettre en confiance pour viser le Top 8.”



Pirae accroché par Central 2



Au même moment au Centre technique fédéral, Pirae était en difficulté face à Central 2. Vatea Terai n’en est plus l’entraîneur étant retourné à Moorea pour prendre en main l’équipe de l’AS Tohie’a et c’est Raimoana Bennett qui l’a remplacé sur le banc. Celui-ci a du boulot en perspective car l’effectif des Orange s’est affaibli cette saison. Et Raimoana Bennett a constaté samedi l’ampleur de la tâche qui l’attend. Mené 2-1 au repos, Pirae a pris l’avantage par Aroarii Bennett et Heirauarii Salem mais a dû se contenter d’un nul (3-3) face à Central 2 qui a égalisé en toute fin de rencontre par Edgar Chung.



Dans la rencontre qui suivait au Centre technique, Taiarapu a aussi eu du souci à se faire. L’équipe a été corrigée 12-1 par Tefana 2 avec sept buts de Manatteo Pittmann.



Lors de la dernière rencontre au programme du lancement de cette première journée de championnat, samedi, les Jeunes Tahitiens ont bien lancé leur saison en s’imposant 3-0 face à Arue avec un doublé de Moetai Vernaudon.



Les rencontres Mataiea-Vénus, Manu Ura-Tefana et Punaruu 1-Punaruu 2 clôtureront cette phase de championnat, le 20 octobre. La deuxième journée est programmée le week-end prochain et nul doute qu’elle sera encore agrémentée de quelques cartons.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 13 Septembre 2026 à 17:01 | Lu 253 fois



