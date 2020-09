Football : Tefana-Central pour lancer la saison 2020/2021

Le football reprendra ses droits au fenua le 8 octobre prochain. Pour lancer la première journée de la saison 2020/2021, l'AS Tefana, cinquième du dernier exercice, sera opposé à l'AS Central Sport, avant-dernier de Ligue 1 la saison passée. Rappelons que l'équipe de Tipaerui avait conservé sa place parmi l'élite, suite à la décision du comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF) de ne pas acter les descentes de la Ligue 1 vers la Ligue 2 pour les deux derniers du championnat. L'AS JT, bon dernier, avait donc également profité de cette décision.La première journée de Ligue 1 se poursuivra ensuite les 9 et 10 octobre avec l'entrée en lice de tous les cadors. L'AS Pirae, champion en titre, lancera sa nouvelle campagne à Pater face à l'AS Mataiea. L'équipe de Teva i Uta, troisième de la Ligue 2 l'année passée, qui a finalement été promue dans l'élite cette saison. "L'ex-présidente de Manu Ura voulait mettre le club en sommeil. Ce qui laissait une place à prendre en Ligue 1. Et le comité exécutif de la FTF a décidé de nous attribuer cette place", a indiqué Raimana Taaroa, président de l'AS Mataiea. Cependant, l'AS Manu Ura, avec Tetahio Auraa, son nouveau président à sa tête, a bien décidé de conduire une équipe en première division. Résultat : la Ligue 1 se retrouve ainsi avec 13 clubs, au lieu des 12 prévus pour cette nouvelle saison.Des promus qui ne sont pas forcément gâtés pour cette première journée. Si Mataiea affronte le champion en titre, l'AS Excelsior et l'AS Arue, les deux autres promus, seront opposés respectivement à l'AS Tiare Tahiti et à l'AS Vénus pour leur retour en Ligue 1.