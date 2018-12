Football - Ligue 1 : Dragon arrache la victoire à Paea

Parole à Tamatoa Tetauira, capitaine de Dragon :



Un match intense ?



« Oui, un match avec beaucoup d’émotions, un match très difficile. Cela a été intense du début à la fin. Il a fallu le tout petit déclic pour la mettre au fond en toute fin de match et sortir victorieux. Le terrain gras ne nous a pas aidés, avec beaucoup de glissades mais c’était pour tout le monde pareil. C’était difficile. Je reviens tout juste de métropole, un bon retour avec un but à la clé. »



Quelques mots sur l’équipe ?



« Je n’étais pas là mais j’ai appris qu’on nous a retiré des points à cause d’un joueur qu’on a fait jouer alors qu’il était sanctionné. Du coup, on se retrouve à la septième place. Mais ce n’est pas grave, on a reboosté l’équipe et on va repartir même si on repart à zéro en quelque sorte. Il ne faudra plus perdre lors de cette deuxième phase pour pouvoir gagner au bout. »



Cela reste serré ?



« Oui, c’est serré, quand tu vois Tiare Tahiti en haut de classement alors qu’on ne s’y attendait pas…Tout est encore possible pour tout le monde. Il y a du jus dans ce championnat, il faut que cela continue jusqu’à la fin. Dragon n’a pas dit son dernier mot, Dragon est toujours là et on va jouer le coup jusqu’au bout. » Propos recueillis par SB / FTF