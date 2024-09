Football – Les Toa Aito entament leur préparation

Tahiti, le 5 septembre 2024 - La sélection de Tahiti va débuter la longue campagne des éliminatoires qualificatifs à la Coupe du monde 2026 au titre de la zone Océanie, le 10 octobre au Vanuatu, face à la Nouvelle-Zélande. Un premier regroupement a été organisé cette semaine sous la conduite de l’entraîneur Samuel Gracia.



Les grands rendez-vous internationaux s’enchaînent pour les Toa Aito qui ont disputé la Coupe des nations d’Océanie au mois de juin et qui vont prochainement débuter les éliminatoires océaniens de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique). Ces éliminatoires débutent ce week-end avec un tour qualificatif réunissant les quatre équipes océaniennes les moins bien placées au classement Fifa (Fédération internationale de football) et Tahiti est indirectement concerné puisque le vainqueur du tournoi sera placé dans le groupe B de la phase de poule en compagnie de Tahiti, la Nouvelle-Zélande et le Vanuatu.



Le nouveau format de la Coupe du monde, dont la phase finale mettra en scène 48 équipes, est favorable à la zone océanienne puisque pour la première fois, elle a une place garantie en phase finale sans passer par un barrage contre un pays d’une autre confédération. Et l’Océanie pourrait même avoir deux représentants sur le sol américain en 2026 puisque le finaliste battu de la zone océanienne participera à un barrage intercontinental qui offrira deux billets d’accession à la phase finale du Mondial.



Problème récurrent, la disponibilité des joueurs



Cela ouvre des perspectives très motivantes pour le football tahitien qui a potentiellement les capacités pour aller loin dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, sachant néanmoins que la Nouvelle-Zélande se trouve un cran au-dessus des autres nations océaniennes. Et puis la sélection tahitienne fait face à un problème récurrent : la disponibilité des joueurs retenus par rapport à leur activité professionnelle, d’autant que les échéances internationales se multiplient.



Samuel Garcia et la Fédération tahitienne de football ont évoqué le sujet avec les décideurs ces dernières semaines, comme l’explique l’entraîneur des Toa Aito : “Nous avons un programme chargé pour les éliminatoires de la Coupe du monde et se pose comme d’habitude le problème des congés pour la majorité des joueurs qui travaillent. La fédération nous aide pour les joueurs qui peuvent prendre des congés sans solde mais ce n’est pas possible pour tous les joueurs. Nous avons évoqué le sujet avec le ministère des Sports et il est prévu qu’une commission relative aux sportifs de haut niveau se réunisse le 16 septembre pour que nos joueurs qui sont fonctionnaires territoriaux soient intégrés à la liste des sportifs de haut niveau et puissent bénéficier de congés sans solde. J’espère que ce sera le cas car on va représenter Tahiti sur la scène internationale.”

Une ossature qui a satisfait à la Coupe d’Océanie



Samuel Garcia a établi une liste de 23 joueurs pour débuter la préparation en vue du match contre la Nouvelle-Zélande et en s’appuyant globalement sur l’ossature du groupe qui avait pris la 3e place de la Coupe des nations d’Océanie au mois de juin. Deux renforts remarqués en attaque : Benoît Mathon, qui a joué à Tefana et Pirae avant de retourner en métropole, et Hinarai Vahirua, le fils de Marama, qui joue en réserve au Grenoble FC club de Ligue 2. Ce dernier ne devrait toutefois faire ses débuts en sélection tahitienne que lors des matchs du mois de novembre.



Samuel Garcia explique ses choix : “J’ai gardé la même ossature que lors la Coupe d’Océanie des nations au mois de juin avec quand même quelques nouveaux joueurs qui n’avaient pas pu venir à la Nations Cup. L’équipe est jeune mais elle a pris de l’expérience et les joueurs ont mûri, ce que je constate dans les regroupements. Mais déjà au mois de juin, je considère que l’on a fait un bon tournoi avec la 3e place, bien que l’on n’ait jamais pu mettre notre équipe type en place compte tenu des blessures. Notre nette défaite contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale n’était pas une contre-performance face à une équipe qui était bien au-dessus, comme d’habitude. Et débuter les éliminatoires contre la Nouvelle-Zélande ne nous met pas une pression particulière dans la mesure où c’est le grand favori de la zone océanienne et que Tahiti n’a plus battu la Nouvelle-Zélande depuis 1980 à Nouméa. Après, on ne part pas battu et on fera tout pour infirmer les pronostics d’autant que le match aura lieu à Port-Vila au Vanuatu à 14 heures, une heure qui ne convient pas forcément à nos adversaires et sur un terrain qui n’a pas la qualité des pelouses néo-zélandaises.”

Prendre les matchs les uns après les autres



Le premier regroupement de la sélection cette semaine au stade Pater n’a pas réuni la totalité du groupe, entre blessés et joueurs qui évoluent hors du Fenua. Mais il a tout de même apporté des enseignements à Samuel Garcia quant au degré de forme et à la motivation des joueurs présents. Et de la motivation, il leur en faudra même à l’entraînement car la liste va être réduite à 17 éléments pour partir au Vanuatu et affronter la Nouvelle-Zélande le 10 octobre. Tahiti repartira ensuite à Auckland en novembre pour disputer deux matchs contre le vainqueur du tournoi de qualification et contre le Vanuatu au titre du groupe B.



Samuel Garcia reste prudent quant à ses pronostics et verra au fil des matchs l’évolution du parcours tahitien. Mais on le sent quand même optimiste quant à décrocher l’une des deux premières places du groupe B pour rejoindre les demi-finales et la finale des éliminatoires qui s’enchaîneront en mars 2025. Après et si ça veut sourire, place au barrage intercontinental, mais ce n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant dans l’esprit de Samuel Garcia et de ses joueurs. Plusieurs d’entre eux ouvriront la saison footballistique locale de l’élite lors du Trophée des Champions qui aura lieu samedi 14 septembre (18 heures) à Pater entre Pirae et Dragon.



Patrice Bastian

La sélection

• Gardiens

François Decoret (Pirae), Teave Teamotuaitau (Tefana), Tevai Tamatai (Punaruu)

• Défenseurs

Matatia Paama (Pirae), Tanetoa Haumau (Pirae), Taumihau Tiatia (Pirae), Kevin Barbe (Vénus), Mauri Heitaa (Vénus), Pothin Poma (Dragon), François Hapipi (Tefana), Teva Lossec (USA)

• Milieux de terrain

Tauhiti Keck (Vénus), Terai Bremond (Vénus), Alvin Tehau (Pirae), Mana Tainio (Vénus), Manuarii Chan (Vénus), Frank Papaura (Pueu), Mateo Degrumelle (Le Havre)

• Attaquants

Eddy Kaspard (Tefana), Teaonui Tehau (Vénus), Vehia Tetuaroa (Vénus), Roonui Tehau (Dragon), Benoît Mathon (Union), Hinarai Vahirua (Grenoble)

Entraîneur : Samuel Garcia







Programme des éliminatoires zone Océanie

*Tour de qualification (du 6 au 9 septembre)

- Tournoi avec Cook,Tonga, Samoa am., Samoa

*Phase de groupe (du 10 octobre au 18 novembre)

- Groupe A : Nouvelle-Calédonie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Salomon, Fidji

- Groupe B : Tahiti, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, vainqueur qualification

- 11 octobre : Tahiti-Nouvelle-Zélande au Vanuatu

- 15 novembre : Tahiti-vainqueur qualification en Nouvelle-Zélande

- 18 novembre : Tahiti-Vanuatu en Nouvelle-Zélande

*Demi-finales et finale (mars 2025)

*Barrage intercontinental pour le finaliste battu (2e semestre 2025)

