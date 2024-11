Football - L'AS Dragon sur sa lancée

Tahiti, le 9 novembre 2024 - Pour l'ouverture de la sixième journée, l'AS Central Sport recevait l'AS Dragon au stade Pater. Dans un match à sens unique, ce sont les joueurs de l'AS Dragon qui se sont largement imposés 1 à 5. De bon augure pour le match de la Coupe de France qui se déroulera samedi prochain à Pater.





Comme tous les vendredis soir, les amoureux de foot se retrouvent dans les travées des différents stades pour supporter leurs équipes. Ce vendredi, c'était au stade Pater qu'il fallait aller. Pour le compte de la sixième journée, c'est l'AS Central qui recevait l'AS Dragon. Un match qui s'annonçait déséquilibré, tant les deux équipes étaient sur des dynamiques différentes. Pour les joueurs de Central, les deux derniers matchs avaient été très difficiles face à Vénus et à Pirae, avec 10 buts encaissés pour seulement deux marqués. Surtout que devant eux se présentait l'équipe de Dragon, auréolée de deux victoires face à Mira et à Tamarii Punaruu.



Dès le début du match, l'écart entre les deux équipes s'est vite fait ressentir. Acculés dans leur camp par un pressing très haut, les hommes du capitaine Teiki Kananou subissaient les assauts des joueurs des Dragons. La première occasion franche intervenait à la quatrième minute, avec un tir sur le montant des cages du portier de Central. Malgré cela, l'équipe de Central tenait bon et parvenait même à se créer quelques occasions. Mais c'est à la 22e minute que la situation s’est débloquée, lorsque le capitaine des Dragons, Jacques Tetauira, auteur d'un quadruplé vendredi soir, a marqué son premier but d'une superbe reprise de volée à 25 mètres des buts. Dix minutes plus tard, il remettait ça, seul au point de penalty, en reprenant un centre venu de la droite.



Dominateurs dans les duels, ayant la possession du ballon, les hommes du coach Timioana Asen contrôlaient cette première mi-temps avec une redoutable efficacité. “On a su mettre en place un pressing collectif haut, ce qui nous a permis de récupérer beaucoup de ballons et de les empêcher de produire du jeu”, nous expliquait-il. À la pause, le score était de 0-2, mais rien n'était joué, surtout que les équipiers de Teiki Kananou avaient réussi à se créer des occasions ; mais mal négociées à l’instant de vérité. “C'est dommage, on a eu des opportunités, surtout en première mi-temps, mais on a trop loupé d'occasions devant le but. Malheureusement, ce sont des choses qui se travaillent à l'entraînement, et en ce moment on manque un peu de sérieux. Il faut qu'on se remobilise car on a un effectif de qualité, mais il faut qu'on travaille pour pouvoir montrer de quoi on est capables”, regrettait-il à la fin de la rencontre.



Une deuxième mi-temps à sens unique



Ce manque d'efficacité devant le but ne leur permettait pas de recoller au score en deuxième mi-temps. Au contraire, ce sont les visiteurs qui continuaient leur festival. À la 64e minute, encore une fois par l'intermédiaire de leur leader et capitaine Jacques Tetauira, qui transformait un penalty après avoir lui-même provoqué la faute dans la surface de réparation (0-3). Même s'ils manquent de maîtrise, les joueurs de Central ont un mental fort et une volonté de ne rien lâcher. C'est à la 68e minute qu'ils ouvraient leur compteur de buts. Sur un corner venu de la gauche, c'est Manauarii Vahirua qui reprenait le ballon pour l'envoyer au fond des filets (1-3).



Deux buts séparaient les deux équipes à l'heure de jeu, ce qui aurait pu amener les joueurs de Central à entrevoir la possibilité d'un retour. Mais ce sont les nerfs qui ont lâché en fin de match, et le nombre de fautes commises par les joueurs de Central a permis aux Dragons de marquer deux nouveaux buts. Le quatrième est venu après une énième faute : un coup franc très bien tiré, dévié de la tête par un défenseur de Central qui marquait contre son camp (1-4). À cinq minutes de la fin, après une superbe transversale du milieu de terrain, le capitaine des Dragons, encore lui, contrôlait de la poitrine à l'entrée de la surface et, d'une reprise de volée, plaçait le ballon sous la transversale des buts de Toromona. L'affaire était pliée, et les joueurs de l'AS Dragon pouvaient se congratuler. Auteur d'un match propre et discipliné, ils sont fins prêts pour l'événement qui aura lieu le week-end prochain à Pater, où ils accueilleront pour le septième tour de la Coupe de France l'US Avranches SMS, qui évolue actuellement dans le championnat français de National 2.



L'AS Vénus toujours leader



Vendredi se déroulaient aussi deux autres matchs. L'AS Pirae se déplaçait à Paea, où ils ont atomisé l'AS Manu Ura 0-11. Quant au leader, l'AS Vénus, elle est allée s'imposer chez l'AS Taiarapu 1-3 et conforte sa première place. Samedi pour la suite de cette journée l’AS Tefana est allée l’emporter d’un but (0-1) chez les promus de Mira tandis que l’AS Tamarii Punaruu et L’AS Taiarapu FC se quittaient sur un score de parité de 2 à 2.







# Équipes Points M.J

1 Vénus 21 6

2 Dragon 21 6

3 Pirae 18 6

4 Tefana 18 6

5 Pueu 16 6

6 Mira 13 6

7 Central Sport 12 6

8 Tamarii Punaruu 11 6

9 Taiarapu FC 7 6

10 Manu Ura 7 6