Football Formidable challenge pour les Toa ‘Aito

Tahiti, le 22 janvier 2025 - La sélection de Tahiti disputera sa demi-finale de qualification à la Coupe du Monde 2026 au titre de la zone Océanie le 21 mars à Wellington face à la Nouvelle-Calédonie, la finale étant programmée le 24 mars à l’Eden Park d’Auckland. Les 28 joueurs présélectionnés par l’entraîneur Samuel Garcia ont entamé leur préparation depuis quelques semaines à l’exception des joueurs qui évoluent hors de Tahiti.



Les Toa ‘Aito ont un formidable challenge à relever dans deux mois en Nouvelle-Zélande. Un match qui pourraient les conduire à participer à la Coupe du monde 2026 voire au moins à se qualifier pour un barrage intercontinental. Rappelons en effet que le vainqueur de la zone océanienne obtiendra son billet pour la Coupe du monde 2026 et que le finaliste disputera un barrage réunissant cinq équipes des différentes confédérations. L’enjeu de ce dernier est de deux billets d’accession à la phase finale du Mondial.



Deuxième du groupe B lors de la première phase de qualification après une défaite (0-3) face à la Nouvelle-Zélande en octobre puis deux succès contre Samoa (3-0) et le Vanuatu (2-0) en novembre, Tahiti va donc poursuivre son parcours au stade des demi-finales au mois de mars face à la Nouvelle-Calédonie vainqueur du groupe A. L’importance de l’objectif est telle pour les Toa ‘Aito – et plus encore pour l’aura du football tahitien – qu’une longue phase de préparation a été lancée fin décembre à raison de deux séances hebdomadaires jusqu’au 15 mars, date de départ de la sélection tahitienne pour Wellington. Samuel Garcia dispose d’un groupe dont l’état d’esprit lui donne satisfaction : “Les joueurs vivent bien ensemble. Depuis juin 2024 où on fait troisièmes à la Nation Cup. Il y a une osmose qui s’est créée dans le groupe et qui s’est confirmée en octobre et novembre. J’ai à disposition tous les joueurs que je souhaitais sélectionner pour travailler pendant la phase de préparation et si certains savent qu’il leur sera difficile d’intégrer la liste définitive de 21 joueurs, tout le monde s’investit sans retenue.”



Les choix de Samuel Garcia s’annoncent difficiles pour la sélection des joueurs qui feront le déplacement en Nouvelle-Zélande sachant toutefois que Teva Lossec, Hirinai Vahirua (le fils de Marama), Benoit Mathon et Mateo Degrummelle qui évoluent hors de Tahiti seront présents en Nouvelle-Zélande ainsi que François Hapipi qui sera déjà sur place jouant actuellement en Nouvelle-Zélande. Et puis d’autres sont incontournables mais certains postes peuvent donner matière à réflexion à Samuel Garcia. Il nous confie toutefois à demi-mots qu’il avait déjà en tête le onze qui débutera face à la Nouvelle-Calédonie.

Travail tactique mais surtout physique



Les Toa ‘Aito ont encore deux mois pour travailler tactiquement mais le fond de jeu de la sélection tahitienne est déjà bien en place et c’est surtout dans le domaine physique que Samuel Garcia tient à soigner la préparation compte tenu des qualités spécifiques des futurs adversaires, la Nouvelle-Calédonie puis la Nouvelle-Zélande ou Fidji en finale si les Tahitiens franchissent le seuil des demi-finales : “Les joueurs sont en plein championnat et ils sont déjà bien affûtés physiquement mais compte tenu de ce qui nous attend en Nouvelle-Zélande, il faut que l’on soit encore plus exigeant dans le domaine physique pour disputer des rencontres internationales et notamment contre des équipes comme la Nouvelle-Calédonie ou la Nouvelle-Zélande dont on connait les qualités physiques et l’intensité du rythme. Notre préparation physique va aller crescendo pour que l’on soit au top le 21 mars mais on va aussi bien sûr continuer à travailler l’aspect tactique en s’appuyant sur nos forces et en fonction des spécificités du jeu calédonien.”



Samuel Garcia avait souligné au début des éliminatoires qu’il prendrait les matchs les uns après les autres et sa philosophie n’a pas changé : le groupe doit d’abord se concentrer sur son match face aux Calédoniens avant de penser à une éventuelle finale océanienne voire au-delà. Il est vrai que l’adversaire calédonien présente de solides arguments comme le sait bien l’entraîneur tahitien : “La Nouvelle-Calédonie a une très belle équipe. Ils ont au moins une dizaine de joueurs qui évoluent en métropole et je pense qu’ils seront tous là. Mais à mon sens, nous avons un niveau sensiblement équivalent et puis honnêtement, je préfère prendre la Nouvelle-Calédonie en demi-finale que la Nouvelle-Zélande qui est au-dessus dans l’Océanie et qui jouera à domicile.”



Sauf surprise, les Kiwis devraient se qualifier pour la finale océanienne face à Fidji, aussi une victoire de Tahiti en demi-finale contre les Calédoniens conduirait-elle a minima les Toa ‘Aito à participer à un prestigieux barrage intercontinental dans le deuxième semestre 2025. Cet objectif est suffisamment attractif pour que les protégés de Samuel Gracia s’impliquent totalement dans la phase de préparation et se présentent au top de leur forme et de leur motivation le 21 mars à Wellington (20 mars à Tahiti).



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 22 Janvier 2025 à 19:39 | Lu 129 fois