Football – Dragon en forme avant la Coupe de France

Tahiti, le 6 novembre 2024 - Le calendrier de Ligue 1 de football a été mis à jour ce week-end. Dragon a décroché deux succès samedi et mardi et s’est ainsi replacé dans le haut du classement. De bon augure avant son match du septième tour de Coupe de France face à Avranches, un club de National 2, le 16 novembre (14 heures) au stade Pater.







La hiérarchie du championnat de Ligue 1 a gagné en clarté ce week-end avec la programmation des quatre matchs en retard entre jeudi et mardi : Dragon, Pirae et Punaruu y enchaînant deux rencontres, Mira alors que Central rattrapait un match de retard. Bonne opération pour Dragon et Pirae qui y ont décroché deux succès et qui se sont replacés dans la première partie du classement. À une dizaine de jours de son match de Coupe de France contre Avranches, Dragon avait l’occasion de soigner sa préparation et les joueurs de Timiona Asen ont été plutôt convaincants. Ils se sont d’abord imposés 3-1 face à Mira samedi sur le terrain d’Afareaitu où il n’est jamais facile de gagner et ils ont récidivé mardi soir à Pater en battant nettement Punaruu (4-1). Bien que possédant une attaque de feu avec les Tinirauarii, Xowi et Gaillot, Dragon a beaucoup vendangé en première période contre Punaruu. Et puis la situation s’est décantée en deux minutes aux 52e et 53e avec deux réalisations de Jacques Tetauira et Gervais Chan Kat. Le capitaine et maître à jouer de Dragon, Jacques Tetauira, a été le grand bonhomme du match en réalisant un triplé avec deux nouveaux buts aux 68e et 85e minutes.







Punaruu a marqué en fin de match un but anecdotique, Dragon l’emportant 4-1 et faisant bonne impression ce qui a rassuré son entraîneur Timiona Asen : “On avait l’objectif de gagner les deux matches en y mettant la manière et je pense que ce fut le cas. On est bien affûté en vue du match de Coupe de France mais je regrette quand même que notre prochain match de vendredi soir contre Central n’a pas été décalé à notre demande à samedi en début d’après-midi pour que l’on joue dans les mêmes conditions que face à Avranches, mais Central a refusé. On va se préparer en conséquence en s’entraînant dans l’après-midi et même si l’on sait que face à une équipe de National 2 ça s’annonce difficile, on veut y croire.” En attendant, Dragon est revenu à hauteur de Vénus en tête d’un championnat de Tahiti qui s’avère passionnant et indécis.