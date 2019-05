Football – Coupe du monde U20 : Bruno Tehaamoana « On est là pour apprendre »

Deux autres buts encaissés en deuxième mi-temps



A la 52’, Moana Pito se détend sur une frappe polonaise lourde et sauve une fois de plus le camp tahitien. Malheureusement, moins de dix minutes plus tard, à la 61’, son pied d’appui glisse au moment d’un dégagement. Habituellement long et puissant, celui-ci arrive dans les pieds de l’attaque polonaise qui ne laisse pas passer l’occasion, Steczyk marque son deuxième but : 4-0 pour la Pologne. Il faut attendre la 65’ pour voir le premier corner tahitien et le premier tir dangereux, même si la balle termine dans le petit filet et qu’une position de hors-jeu est sifflée.



L’entraineur Bruno Tehaamoana fait tourner son effectif et peu après la sortie de Terai Brémond, Tahiti encaisse son 5e but de la rencontre (Benedyczac, 74’). Tahiti ne lâche rien et se fait plus pressant en fin de rencontre, réussissant à obtenir plusieurs corners. A la 82’, beau mouvement collectif et superbe frappe du n°14 Tutehau Tufariua, cadrée, détournée de justesse par le gardien polonais. Tahiti est passé très près de l’exploit. Réduite à 10 suite à deux cartons jaunes récoltés par le défenseur central Hennel Tehaamoana, Tahiti termine la deuxième mi-temps à 10 mais le score en restera là. 5-0 pour la Pologne.



La déception est palpable mais…



En fin de rencontre, la déception du camp tahitien est palpable. Les joueurs, le staff, la fédération…tout le monde s’est investi et perdre 5-0 devant 15 000 spectateurs est rageant. Mais Bruno Tehaamoana le précise en fin de rencontre : « on est là pour apprendre ». Le nombre de buts encaissés a été divisé quasiment de moitié par rapport à la dernière coupe du monde U20 en 2009 pour l’instant, ce qui est encourageant.



Le match se termine sur la belle image de nos jeunes signant des autographes aux supporters polonais. Prochain match mercredi matin (8H30 heure de Tahiti) contre la Colombie, sans doute le plus difficile, qui est sur le papier la meilleure équipe de ce groupe A. Tahiti devra se passer de son défenseur central Hennel Tehaamoana (suspendu) pour tenter d’encaisser le moins de buts possible, afin de terminer le mieux possible cette aventure formatrice. SB/FTF