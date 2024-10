Football- Championnat de Moorea: Tiare Tahiti monte à la 2e place

Moorea, le 30 octobre 2024 - À l’issue de la 7e journée de la phase 1 du championnat de Moorea, le leader Tohiea garde la tête du classement après son match nul (2-2) face à son dauphin Tiare Hinano. Tiare Tahiti a, pour sa part, profité de sa victoire sur Mira (1-0) pour rejoindre la formation de Pihaena à la deuxième place. Dans le dernier match, Tapuhute et Temanava n’ont pas pu se départager. Tiare Anani était exempt.





Pour le premier match de la 7e journée de la phase 1 du championnat de Moorea, le leader Tohiea recevait son dauphin Tiare Hinano samedi au stade de Afareaitu dans un choc qui a tenu toutes ses promesses. Teiki Vaea a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu, mais Tohiea a immédiatement réagi en égalisant grâce à un centre tir de Rainui Nordman, qui a terminé au fond du but des mauves (1-1). Herehaunui Ferrand a même donné l’avantage à la formation de Afareaitu en décochant une frappe imparable avant la pause (2-1). Les mauves de Pihaena ont poussé et ont réussi à égaliser juste avant l’heure de jeu lorsque Temehoura Maihi a repris victorieusement, d’une frappe, un centre en retrait de Guys Aroquiame (2-2). Ce résultat faisait les affaires de Tiare Tahiti, car en cas de victoire sur Mira dimanche, au stade de Pihaena, la formation de Maharepa avait l’occasion de rattraper Tiare Hinano à la deuxième place.



Dès le coup d’envoi de la rencontre entre Tiare Tahiti et Mira, les protégés de Romuald Martinez, le coach de Tiare Tahiti, ont pris le jeu à leur compte en accélérant le rythme des différentes phases de jeu. À la 3e minute, Ronald Teraiharoa, à la réception d’une passe lumineuse de Jason Jones, est parti seul vers le but adverse avant de voir sa frappe passer à côté du but de Mira. La minute suivante, Manarii Porlier était trop court pour reprendre un centre millimétré de Matiehani Teamo alors qu’il était bien placé devant le but des bleus. Ce n’était toutefois que partie remise puisqu’à la 10e minute, Manarii Porlier, bien décalé par Matiehani Teamo, a décoché une frappe précise du pied gauche qui a terminé dans le coin droit du but d’Abed-Nego Maraeura, le gardien de Mira (1-0). Matiehani Teamo, bien servi à son tour par Jason Jones, aurait pu doubler la mise à la 24e minute, mais Abed-Nego Maraeura a bien plongé sur son tir.



Changement de rapport de force



Les verts ont continué à accélérer le jeu tandis que les joueurs de Papetoai, manquant de solutions à l’attaque et, même parfois maladroits dans le dernier geste, ont tenté tant bien que mal d’imposer un combat physique à leurs adversaires. Tiare Tahiti a continué pour sa part à pousser pour se mettre à l’abri. Peu après la demi-heure de jeu, le coup franc de Jason Jones a heurté la lucarne gauche du but adverse. Manarii Porlier a ensuite réussi à contrer une relance d’Abed-Nego Maraeura avant de voir sa tête terminer dans le petit filet extérieur droit de Mira (35e). Le gardien des bleus a ensuite pris le dessus sur le meneur de jeu de Tiare Tahiti (Manarii Porlier) en détournant en corner son coup franc dangereux (42e), puis en repoussant d’un geste réflexe du pied droit sa nouvelle frappe (43e). Les 22 acteurs sont finalement rentrés aux vestiaires avec ce léger avantage en faveur de Tiare Tahiti.



Pour la seconde période, Robert Taiore, le coach de Mira, n’a pas fait dans la demi-mesure puisqu’il a décidé d’aligner cinq attaquants de métier, dont deux en position de milieu offensif. Le rapport de force entre les deux formations a ensuite changé, avec une domination nette de l’équipe de Papetoai et plusieurs attaques dangereuses. Décalé par Yann Vivi, Tevahitua Tepa a ouvert la voie à ses coéquipiers en frappant juste à côté du poteau gauche de Tiare Tahiti (49e). Vaiharuru Tapotofarerani a ensuite repris un long centre de Teraupoo Tepa, mais sa tête piquée était trop écrasée pour inquiéter Raiura Hanere, le gardien de Tiare Tahiti (58e). Complètement dominateur dans cette deuxième mi-temps, Mira a tout tenté pour égaliser. À la conclusion d’une combinaison avec Teraupoo Tepa, Yann Vivi s’est infiltré dans la défense de Tiare Tahiti avant de voir sa frappe du pied gauche passer juste au-dessus du cadre adverse (60e). Intenable, Yann Vivi a ensuite profité d’un mauvais dégagement de Rico Haring, le défenseur central des verts, pour récupérer la balle, mais a ensuite trop croisé sa frappe (65e).



Match nul entre Tapuhute et Temanava



Face aux assauts de leurs attaquants, les défenseurs de Mira sont restés concentrés à l’instar de Teanihau Poroiae, qui est intervenu avec autorité devant Vaiharuru Tapotofarerani (72e), et de Rico Haring qui a intercepté à temps une passe en retrait de Teraupoo Tepa (83e). Après avoir résisté pendant toute la deuxième période, Tiare Tahiti a eu l’occasion de doubler la mise en toute fin de match. Abed-Nego Maraeura a toutefois réussi à repousser une nouvelle frappe de Manarii Porlier, ainsi qu’une tête d’Ariimana Tiaihau sur le corner qui a suivi. Les verts ont néanmoins tenu le score jusqu’au coup de sifflet final et rattrapent du coup Tiare Hinano à la deuxième place du classement. Les deux équipes accusent un retard de quatre points sur le leader Tohiea, avec toutefois chacune un match en moins.



Dans le dernier match, Tapuhute et Temanava se sont quittés sur le score de 2 à 2, dimanche à Maatea. Les joueurs de Haapiti ont pourtant pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score en début de match par Ariitea Bardot (1-0), puis en doublant la mise peu avant la demi-heure de jeu grâce à un but de James Dexter (2-0). Bryan Toromona a toutefois réduit le score à l’heure de jeu, avant que Tegarue Karoparua n’égalise 10 minutes plus tard (2-2).



Toatane Rurua







Résultats :



Tiare Hinano-Tohiea 2-2

Mira-Tiare Tahiti 0-1

Tapuhute-Temanava 2-2



Classement :



Équipes Points MJ



1 Tohiea 20 6

2 Tiare Hinano 16 5

3 Tiare Tahiti 16 5

4 Tiare Anani 12 5

5 Tapuhute 10 6

6 Mira 8 6

7 Temanava 7 5