Fonction publique communale : 111 postes à pourvoir en catégorie B

Le concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française et titulaires au minimum d’un baccalauréat ou d’un autre titre ou diplôme classé de niveau IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplôme.



Le concours interne lui, est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de nationalité française qui justifient d’au moins quatre années de services publics effectifs au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours soit au 1er janvier 2018.