Fonction publique: Solidaires dépose un préavis de grève du 1er au 30 septembre

Paris, France | AFP | mardi 30/08/2021 - Le syndicat Solidaires-Fonction publique a déposé un préavis de grève pour tout le mois de septembre dans les trois versants de la fonction publique, selon un communiqué publié lundi soir sur Facebook.



Solidaires-FP, arrivé sixième lors des dernières élections professionnelles (6,4% des voix), dénonce "les attaques contre la fonction publique [d'Etat, territoriale, hospitalière]: réformes destructrices, réductions des moyens matériels, suppressions d’emplois".



Le syndicat déplore également le gel persistant du point d'indice, qui sert à calculer les rémunérations des agents publics.



Exception faite de l'année 2016 où il a été revalorisé de 1,2%, le point d'indice est gelé depuis 2010.



Lors du dernier rendez-vous salarial avec les syndicats au début du mois de juillet, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin avait annoncé une revalorisation ciblant les agents publics les moins bien rémunérés (catégorie C), renonçant à dégeler le point d'indice.



"Pourtant, le pouvoir d'achat des agents publics baisse continuellement", écrit Solidaires-FP, qui souligne que "depuis le début de la pandémie, la fonction publique a été particulièrement sollicitée dans ses trois versants".



Le syndicat demande par ailleurs "l'abandon de toutes les mesures coercitives et répressives en matière de vaccination dans l'ensemble des versants, secteurs et administrations", alors que le pass sanitaire a été étendu lundi à près de deux millions de salariés au contact du public.



Solidaires-FP souhaite enfin "que les agents bénéficient de tous les moyens de protection adaptés compte tenu des évolutions sanitaires (masques FFP2, à lecture labiale, chirurgicaux… mais aussi masques, blouses, etc.), de qualité et en quantité suffisante quels que soient les secteurs".