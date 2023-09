Foire agricole, la vitrine du secteur primaire

Tahiti, le 20 septembre 2023 – Du 28 septembre au 8 octobre prochain, la foire agricole s'installera sur les plateaux de Outumaoro à Punaauia. L'événement fêtera sa 37e édition et mettra l'accent, cette année, sur les acteurs de la pêche lagonaire et sur l'aquaculture.



“C'est la vitrine annuelle du secteur primaire. Celle qui permet de faire découvrir l'agriculture aux enfants pour, pourquoi pas, créer des vocations”, a déclaré l'ingénieur agronome de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire, Marc Fabresse, lors de la conférence donnée ce mercredi pour annoncer la 37e édition de la foire agricole. L'événement, qui, l'an passé, avait rassemblé 70 000 personnes sur les onze jours d'exposition, se tiendra, cette année encore, sur les plateaux de Outumaoro à Punaauia. Il ouvrira ses portes le 28 septembre prochain et les refermera le 8 octobre. Concernant les horaires d'ouverture, la foire accueillera le public de 9 à 18 heures avec une prolongation jusqu'à 19h30 les deux vendredis.



Cette année, le thème de la foire – “Cultivons une alimentation de subsistance” – veut mettre l'accent sur la transition alimentaire afin d'encourager les producteurs à concentrer leur objectif de production vers l'alimentation des Polynésiens et inciter ces derniers à intégrer ces mêmes produits dans leurs repas. Ainsi, pendant toute la durée de l'événement, 250 exposants seront présents, dont 42 agriculteurs, 12 éleveurs, 10 acteurs de la pêche... Par ailleurs, cette édition mettra en avant les acteurs de la pêche lagonaire, mais également la production animale liée à l'aquaculture. “C'est vraiment l'une des nouveautés de cette foire”, a ajouté le ministre de l'Agriculture, Taivini Teai, présent lui aussi lors de l'annonce de l'événement.



Autonomie alimentaire



Avec cette foire, l'éternelle question de l'autonomie alimentaire revient forcément. Pourtant, de nombreuses filières de production existent au fenua. La preuve en est, l'installation, lors de l'événement, de plusieurs zones d'exposition, “gros animaux” avec des bovins ou des caprins, celle des “petits animaux” et même la zone “poulailler”. Une section “poulet à chair” sera même ajoutée à cette dernière pour l'événement. Car comme l'a fait remarquer Taivini Teai, “la totalité des poulets que l'on mange en Polynésie est importée. Ça prouve une nouvelle fois l'état de dépendance dans lequel nous sommes.”



L'installation de ces zones d'élevage pour le grand public, inédites pour la foire, s'inscrit donc dans l'une des promesses de campagne du Tavini lors des dernières territoriales qui disait vouloir “rehausser les normes d'élevage, pour proposer aux Polynésiens de la viande locale de qualité”. “C'est tout l'intérêt de ce salon, montrer les bonnes pratiques d'élevage et d'abattage”, confirme le ministre de l'Agriculture. “Et on ne peut pas progresser vers l'autonomie alimentaire sans se développer sur ces points-là.” En attendant, rendez-vous le 28 septembre prochain pour l'inauguration de cette 37e édition de la foire agricole.



Faire émerger des vocations Comme chaque année, l'un des objectifs sous-jacents de la foire agricole est de faire naître des vocations parmi les jeunes, car le secteur agricole peine toujours à séduire. Dans cette optique, “des agents seront mobilisés durant toute la durée de l'événement pour vulgariser l'élevage par exemple”, a d'ailleurs souligné Marc Fabresse. Cette année marque également les 20 ans du BTS Développement de l'agriculture des régions chaudes (Darc), du lycée agricole de Opunohu. Pour cette occasion, 271 anciens étudiants seront réunis, durant l'intégralité de la foire, pour participer à des témoignages, animations, débats et ateliers.



Les grands moments de la foire 29 septembre :

Concours catégorie goût – Miel clair et miel foncé

Concours catégorie produit – Légumes et fruits

Concours catégorie originalité – Plus beau stand



30 septembre :

9 heures à midi : Conférence sur le BTS Darc du lycée agricole de Opunohu

Concours catégorie produit – Manioc, tarua, hoi et taro



1er octobre :

14 heures : Formation engrais de poisson et Bokashi



2 octobre :

Concours catégorie décoration – Compostion de jardins miniatures

Concours catégorie confection – Kit trois pièces imposées en nī'au

Concours catégorie goût – Meilleure recette de confiture



3 octobre :

Concours catégorie produit – Réparation de filet

Concours catégorie confection – Parure en coquillages

Concours catégorie goût – Meilleure recette de fafaru



4 octobre :

16 heures à 17h30 : Atelier-débat sur “Est-il possible de s'installer aujourd'hui en élevage ?”



5 octobre :

16 heures à 17h30 : Atelier-débat sur “Taille des élevages, quels modèles pour la Polynésie ?”



6 octobre :

Remise des prix des concours dans la matinée

16 heures à 17h30 : Atelier-débat sur “Comment la gestion de la ressource peut être bénéfique pour les pêcheurs lagonaires ?”



7 octobre :

9 à 10 heures : Défilé de mode des éleveurs et de leurs animaux

Découverte de la filière rhum



8 octobre :

10 à 11 heures : Concours ouvert au public “Le poids du cochon”

