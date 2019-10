Flavia rêve de golf professionnel

Parole à Flavia Reid-Amaru :



Comment s’est passée ton expérience au Creps ?



“Cela n’a pas été évident au début. J’ai dû passer des tests d’évaluation, par rapport au niveau scolaire et par rapport à l’aspect sportif. Le matin, de 8 à 12 heures, on avait les cours. Ensuite on jouait au golf de 13 heures jusqu’à 17 ou 19 heures. Le week-end, on participait à des compétitions partout en France. On avait également des séances de préparation physique spécifiques. J’ai reçu la récompense décernée à la meilleure joueuse du Creps.”



Tu as pu sentir ta progression lors du dernier Tahiti Open?



“Oui. Au début, pour être honnête, cela m’a un peu stressée parce que cela faisait longtemps que je n’étais pas revenue, longtemps que je ne jouais plus le parcours. Cela m’a fait quelque chose de jouer contre ma copine Maggy (ndlr Dury), qui joue bien aussi et qui est une de mes meilleures concurrentes. Sans elle, je ne serais pas à ce niveau-là. J’ai fait une bonne compétition et je suis fière d’avoir gagné l’open International.”



Quels sont tes objectifs ?



“Je suis en seconde au Lycée Paul Gauguin. Je continue de m’entraîner, même si je manque de temps parce que je dois faire la navette tous les jours. J’espère malgré tout continuer à faire des compétitions. Après mon baccalauréat, j’espère partir pour les Etats-Unis pour intégrer une grande école en Floride pour renouveler une expérience de sport-études en vue de devenir golfeuse professionnelle.”