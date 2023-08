Financement des logements: une mission parlementaire pour prévoir l'après loi Pinel dans les outre-mer

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 30/08/2023 - Le ministre délégué chargé des outre-mer, Philippe Vigier, a annoncé mercredi la création d'une mission parlementaire chargée de trouver de nouveaux outils de financement des logements dans les outre-mer, après la disparition du dispositif Pinel en 2024.



La niche fiscale Pinel, réduction d'impôt destinée aux particuliers investissant dans un logement neuf dans le but de la loi, va prendre fin le 31 décembre 2023.



"La fameuse loi Pinel doit s'arrêter fin 2023. Il y a beaucoup d'inquiétude et je ne veux pas que les territoires ultramarins soient les victimes collatérales", a déclaré devant la presse le ministre lors d'un déplacement sur l'île de la Réunion.



"Il y a une mission parlementaire qui va démarrer dans les prochains jours à ma demande pour voir quels sont les outils qu'il faut qu'on mette en place pour qu'après le Pinel j'ai un outil adapté aux territoires ultramarins", a-t-il ajouté.



Le ministre a précisé que la création de cette mission parlementaire ayant été décidée la veille, "il faut me laisser quelques jours pour en déterminer le contenu, mais je suis un vieux parlementaire, je connais les tentations qu'il y a, à un moment ou à un autre, au contour d'une loi de finances, d'aller enlever un outil qui marchait bien".



"Je vais regarder demain quand il n'y aura plus de Pinel comment je fais. Je vais faire ça avec les élus locaux, les départements, les régions, pour savoir quels sont les besoins de la population", a-t-il ajouté.



Après être allé en Nouvelle-Calédonie avec le président de la République, et en Polynésie avec le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin pour son premier déplacement de ministre délégué aux outre-mer, M. Vigier, nommé fin juillet, "voulai(t) venir à la Réunion", avec "ses près de 900.000 habitants, 40% de tous les habitants ultramarins", a-t-il déclaré aux côté du président du conseil départemental Cyril Melchior.



"C'est un territoire formidable qui est à la pointe", a ajouté le ministre en expliquant que la Réunion a été la première à avoir signé avec l'Etat un contrat permettant demain d'être plus autonome en matière énergétique. "D'ailleurs, 37% des énergies ici sont renouvelables", a précisé M. Vigier.