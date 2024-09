Fin de la vigilance rouge "fortes pluies et orages" en Guadeloupe, annonce Météo France

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 26/09/2024 - Météo France a levé la vigilance rouge "forte pluies et orages" en Guadeloupe, rétrogradant l'archipel en vigilance jaune, selon son dernier bulletin publié jeudi à 22H00 heure locale (02H00 GMT).



La Guadeloupe avait été placée en vigilance rouge "fortes pluies et orage" en raison du passage d'une onde tropicale qui a engendré jeudi des pluies intenses.



"Des pluies faibles à modérées continuent de balayer l'ensemble de l'archipel" a indiqué Météo France sur son site, précisant que "l'intensité des pluies est en diminution" mais "garde un caractère continu".



Selon l'organisme, une "accalmie se met en place progressivement pour le milieu de soirée avant le retour de quelques averses en fin de nuit" mais la fin du phénomène n'est pas attendue avant vendredi en fin de journée "au plus tôt".



Météo France met en garde contre les innondations, qui sont toujours possibles à plusieurs endroits du territoire. Le site conseille aux habitants de rester vigilants face au risque accru de débordement des cours d'eau et de glissements de terrain.



Toute la Guadeloupe ainsi que les îles qui lui sont rattachées (Marie-Galante, les Saintes, la Désirade) sont concernées par l'événement climatique. En six heures, des cumuls de pluie de 167 mm ont déjà été relevés à Vieux-Fort, 122mm à Basse-Terre, 120mm à Capesterre-Belle-Eau. Plus de 3.000 éclairs ont été recensés ces dernières douze heures sur l'archipel.



Placée en vigilance orange jeudi, la Martinique, 130 kilomètres plus au sud, a également été rétrogradée en vigilance jaune. Des pluies intenses dans le centre et le nord de l'île ont été recensées. Les pompiers ont indiqué à l'AFP n'avoir procédé à aucune intervention, mais une route départementale a été coupée par un éboulement dans l'extrême nord de l'île, selon la gendarmerie.

