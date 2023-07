Fin de grève signée chez Air Tahiti Nui

Tahiti, le 12 juillet 2023 - Après 9 jours de grève des PNC d’Air Tahiti Nui, un accord a enfin été trouvé mercredi à l’issue d’une après-midi de négociations. Les délégués syndicaux, le président et la direction de la compagnie ont signé un protocole d’accord tard dans la soirée.



Ils avaient rendez-vous à 14 heures à la présidence. Pour la troisième fois de la semaine, les délégués syndicaux des Personnels navigants commerciaux (PNC) étaient conviés mercredi dans la salle de réunion de la présidence pour trouver un accord. Après des discussions parfois tendues, un accord a été signé peu après 20 heures.



“C’est un grand soulagement”, a indiqué Magali Juventin, déléguée syndicale A ti’a i mua, à la sortie des discussions. “Les PNC avaient besoins d’être réconfortés car leur condition sont négligées”, a de son côté confié Cyril Le Gayic de la CSIP.



Dès le début de la réunion, Moetai Brotherson avait mis les point sur les i et sa volonté en avant de voir un accord sera signé à 17h30. Un coup de pression assez mal venu pour les syndicats. “Ces propos ne sont pas un moyen de mettre un terme aux négociations”, a ralé Cyril Le Gayic pour qui il demeurait des points de friction sur la rémunération salariale. Dans la salle de réunion, les visages étaient fermés. Les calculatrices des smartphones chauffaient pour faire et refaire les calculs des grilles de salaire des PNC.



Les syndicats ne veulent pas entendre parler de la restitution des 5% concédés pendant la crise Covid et de l’Indice du coût de la vie (ICV) dans leur revalorisation salariale. Face à eux, le gouvernement restait campé sur la somme de 230 millions Fcpf à répartir que certaines simulations des PNC dépassaient.



A 19h30, après d’ultime querelle, l’accord a été signé par tous les partis. “Nous sommes arrivés à un chiffre honorable pour l’ensemble des PNC”, a confié Cyril Le Gayic. “C’est un très bon protocole, il arrange tout le monde”, a commenté de son côté Michel Monvoisin, P-dg d’ATN.



Les différentes parties paraissent soulagées. Les négociations ont été longues. En cause, la “complexité du dossier” et “le manque de diplomatie et d’écoute” selon le président du Pays.



En revoyant leur proposition de base à la baisse, les PNC vont être augmenté. Il ne l’avait pas été depuis 2008. Maintenant, la compagnie au Tiare va devoir chiffrer le coût de cette grève. Mais pour Michel Monvoisin, “l’urgence, c’est de reprogrammer les vols et ce dès ce soir”.



Rédigé par Jules Bourgat le Mercredi 12 Juillet 2023 à 21:26 | Lu 1040 fois