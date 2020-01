Feux en Australie: L'aéroport de Canberra fermé pour les besoins des pompiers

Sydney, Australie | AFP | jeudi 22/01/2020 - Les feux de forêt qui font rage dans la région de Canberra ont poussé les autorités à ordonner jeudi la fermeture de l'aéroport de la capitale australienne, et ce afin de réserver ses pistes aux avions bombardiers d'eau.



Les vols en provenance et à destination de Canberra ont été suspendus jeudi vers midi (01H00 GMT) "pour permettre les opérations des avions combattant les feux", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'aéroport.

On ignore combien de temps cette suspension doit durer. Mais le terminal de l'aéroport n'a pas été évacué, a-t-elle précisé.

La montée des températures jusqu'à 40 degrés Celsius et des vents pouvant monter jusqu'à 90 km/h par endroits, ont favorisé de nouveaux incendies dans l'est de l'Australie, mettant fin à plusieurs jours de répit à la faveur de précipitations.

Les feux de forêts se produisent chaque année sur l'immense île-continent au sortir de l'hiver austral. Mais la saison des incendies a cette fois été beaucoup plus précoce et intense en raison d'une sécheresse qui dure, et qui a notamment été alimentée par le réchauffement climatique.

Depuis septembre, les feux de forêt et de brousse sans précédent ont fait au moins 29 morts et détruit plus de 2.000 habitations.

Un incendie faisant rage au sud de l'aéroport de la capitale australienne a vu son niveau de gravité revu à la hausse en milieu de journée.

L'Agence des services d'urgence des territoires de la capitale a affirmé aux habitants de trois banlieues se situant sur la trajectoire du brasier qu'il était "trop tard pour évacuer".

"Le feu peut constituer une menace pour toutes les personnes se trouvant directement sur sa trajectoire", a expliqué l'Agence. "Les habitants de ces banlieues sont en danger et doivent se mettre immédiatement à l'abri."

Ce feu a déjà réduit en cendres plus de 140 hectares (1,4 km2), tandis qu'un second incendie échappe à tout contrôle à l'ouest de l'aéroport.

L'aéroport a déjà été utilisé ces derniers mois par les pompiers. Mais c'est la première fois qu'il est fermé pour que ses pistes leur soient ainsi réservées.

En Nouvelle-Galles du Sud, un haut responsable du département des pompiers, Shane Fitzsimmons, a indiqué que ses hommes ont rehaussé l'état d'alerte avec interdiction d'allumer des feux à travers le territoire en raison d'un "grave" risque d'incendies.