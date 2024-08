Feu vert de l'APC à Moorea pour Gemo et Tahiti Pas Cher

Tahiti, le 7 août 2024 – L'Autorité polynésienne de la concurrence autorise l’installation des marques magasins “Gemo” et “Tahiti Pas Cher” à Moorea.



L'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a récemment autorisé l’installation des magasins “Gemo” et “Tahiti Pas Cher” dans la commune de Moorea-Maiao. Les deux enseignes s'intègreront dans un tout nouveau centre commercial, à Teavaro, aux côtés du magasin “Tahiti Maison Déco”.



Au total, ce nouveau centre cumulera plus de 1 000 mètres carrés et permettra aux habitants de l'île sœur d'avoir accès à la vente au détail d'articles de “décoration et de bazar, de beauté et d’hygiène (pour la personne), d’entretien de la maison, de loisirs et de jouets, d’ameublement, de bricolage” mais également de prêt-à-porter pour tout âge. Des produits dont l'offre était, sur Moorea, “très réduite, voire inexistante”, estime l'APC.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 7 Août 2024 à 12:38