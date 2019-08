Festival de buts pour Anderson Tino

Parole à Jean-Baptiste Barsinas, sélectionneur :



Quel est le bilan des trois matchs ?



« On a appris beaucoup de choses. On a voulu instaurer un système de jeu avec des contacts et des tacles qui sont autorisés à l’international. Le bilan est positif, on voulait faire tourner l’effectif, c’était très important puisqu’on a 17 joueurs. On a deux mois de préparation devant nous. Je pense qu’on est dans le bon timing par rapport à l’échéance d’octobre. »



La concurrence va être rude au niveau du pacifique ?



« On a une chance de se qualifier. On sait que les Salomon sont forts, la Nouvelles Zélande, la Calédonie aussi. Ca va être chaud mais on a un coup à jouer, tout va dépendre de la qualité de notre préparation. Merci à tous. »