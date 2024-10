Félix Bourguoin, vainqueur de la 30e Taapuna Master



Tahiti, le 20 octobre 2024 - La Taapuna Master, organisée par le Taapuna Surf Club, a célébré cette année son 30e anniversaire, marquant trois décennies d’excellence dans le monde du surf. Cet événement emblématique, qui s'est tenu du 13 au 20 octobre, a une fois de plus rassemblé les meilleurs surfeurs et bodyboardeurs du Fenua. En surf, chez les hommes, c’est Félix Bourguoin qui s’impose pour la première fois, tandis que chez les femmes, c’est la toute jeune Miliani Simon qui monte sur la plus haute marche du podium.



La compétition a débuté par une session hommage, le dimanche 13 octobre, mettant en vedette les plus grandes figures de l'histoire de la Taapuna Master. Ce moment de partage a réuni les différents surfeurs et bodyboardeurs qui ont marqué cet événement. Toujours aussi à l’aise sur l’eau, les masters ont régalé le public venu en nombre pour célébrer ces légendes. Ce moment fort a été suivi par série d'épreuves palpitantes. À partir du jeudi 17 octobre, les bodyboardeurs ont ouvert le bal avec le début des séries. Le vendredi a vu les surfeurs hommes prendre la relève, avec des performances qui ont tenu le public en haleine.



Un week-end de toute beauté



Le week-end a été particulièrement riche en émotions. Samedi matin, les séries éliminatoires pour les hommes en surf se sont intensifiées, tandis que l’entrée en lice des drop knee hommes a été saluée par l’assistance. Cette discipline, inventée à la fin des années 1970, consiste à surfer avec un genou sur l’arrière et un pied sur l’avant de la planche, permettant des figures spectaculaires pour le plus grand plaisir des pratiquants et du public. L’après-midi, les quarts de finale ont été disputés pour les catégories surf hommes et drop knee hommes. Dimanche a apporté son lot d’émotions, avec l’entrée en lice des femmes. Quatre séries, suivies d’une demi-finale et d’une finale, ont célébré la meilleure surfeuse de cette compétition de récif, l’une des rares sur l’île. Et c’est la toute jeune Miliani Simon, du haut de ses treize ans, qui s’est imposée de la plus belle des manières, tant le niveau était élevé lors de cette finale. Face aux sœurs Fierro, les cadettes de Vahine, elle a su résister aux assauts de ses concurrentes en prenant deux vagues magnifiques.



La petite finale des hommes en surf a vu Kevin Bourez, qui a lutté jusqu’au bout pour une place en finale et qui n’a jamais démérité, s'imposer face à Tereva David. L’épreuve a été suivie par la finale drop knee hommes, où Pao Taoahere a brillamment remporté la victoire. Du côté des bodyboardeurs, c’est Bellais Tuariki qui a remporté l’épreuve, ivre de joie pour sa première victoire sur la Taapuna. Enfin, la finale hommes en surf a véritablement couronné cette édition mémorable. Le duel entre les deux amis Felix Bourgoin et Maiotui Hauroa nous a offert un spectacle digne des vagues qui déferlaient ce dimanche. Avec deux vagues quasi parfaites, Felix Bourgoin a remporté ce duel fratricide avec 19,44 points, un score proche de l’excellence pour une 30e édition qui a tutoyé les sommets.



Cette 30e édition de la Taapuna Master a non seulement célébré l’histoire du surf, mais a aussi solidifié son héritage en tant qu’événement incontournable. Le Taapuna Surf Club a une fois de plus réussi à rassembler la communauté autour de la passion du surf, rendant hommage à ceux qui ont fait briller cette compétition au fil des ans.







Miliani Simon,

Championne chez les filles

“J’ai toujours gardé confiance en moi”

“Je suis tellement heureuse d’avoir gagné cette prestigieuse compétition. En finale le niveau était tellement relevé que j’ai douté parfois ; mais j’ai toujours gardé confiance en moi. J’ai réussi à prendre une belle vague très vite avec une bonne note et mon but c’était de ne pas m’en contenter et de récidiver au plus vite, ce que j’ai fait malgré la pression de mes concurrentes qui, elles aussi, ont surfé de très belles vagues”





Felix Bourgoin,

Vainqueur chez les hommes

“C’est un plaisir de surfer dans ces conditions”

“Je suis carrément content. Il y avait de très belles vagues. C’est un plaisir de surfer dans ces conditions. C’est tellement cool de faire une finale avec un copain qui surfe aussi bien : ça te permet de te pousser le plus haut possible. On se suit depuis longtemps. On s’entraine ensemble et aujourd’hui on finit ensemble c’est un honneur.”





Lionel Teihotu,

Président du Taapuna Surf Club

“Le surf polynésien a de belles années devant lui”

“Avec des vagues parfaites, qui sont montées crescendo depuis jeudi, je sais que de là-haut notre cher président fondateur Léopold nous a aidé pour avoir de telles conditions. J’ai envie de remercier toutes les personnes qui ont permis que cette édition soit si réussie. On voit arriver une nouvelle génération qui nous surprend et qui nous donne de l’espoir pour l’avenir, autant chez les garçons que chez les filles. Le surf polynésien a de belles années devant lui.”





Classement Surf Femmes



Place Nom Points

1 Simon Miliani 13.50

2 Fierro Kohai 12.77

3 Fierro Heimiti 8.67

4 Ellacott Takihei 7.90



Classement Surf Hommes

1 Bourgoin Félix 19.44

2 Maiotui Hauroa 15.33



Classement bodyboard hommes

1 Bellais Tuariki 15.93

2 Huuti Hakahei 13.97



Classement Drop Knee Hommes

1 Faua Dayven 13.43

2 Moracchini Poni 11.04

3 Pao Taoahere 5.94

4 David Tuarau 5.13





Classement Kneeboard Hommes

1 Chaulet Taimoana 2730

2 Tuahine Tehei 2720

3 Pahape Stevens 2260

4 Punaa Larry 2070