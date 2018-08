Fausse alerte à la bombe: 2.000 vacanciers évacués, l'auteur interpellé

Perpignan, France | AFP | jeudi 09/08/2018 - Quelque 2.000 vacanciers d'un camping d'Argelès-sur-mer (Pyrénées-Orientales) ont été brièvement évacués à la suite d'une fausse alerte à la bombe, et l'auteur du coup de fil a ensuite été interpellé à Rouen avant d'être hospitalisé, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Les gérants d'un des plus importants campings de la station balnéaire ont reçu mercredi un appel anonyme d'un homme affirmant: "une bombe va exploser dans trois heures, Inch Allah". Les forces de sécurité ont immédiatement été prévenues.

Environ 2.000 personnes ont été évacuées pendant trois ou quatre heures, le temps de faire les vérifications nécessaires. Quelque 70 gendarmes et la police municipale ont été mobilisés, selon cette source.

L'auteur a ensuite été identifié, interpellé et placé en garde à vue dans la soirée à Rouen. Il a été très vite placé en milieu spécialisé dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte, en raison de son état psychologique.

"C'est un Français qui n'est pas de confession musulmane ni converti. Il a profité d'un contexte de menace terroriste. Il a agi par esprit de vengeance vis-à-vis de son épouse, il voulait l'enquiquiner", selon cette source. Mais celle-ci ne se trouvait plus dans le camping lors de l'appel.

Selon l'article 322-14 du code pénal, le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

La station d'Argelès-sur-mer, souvent surnommé la "capitale du camping", voit sa population passer en été de 10.000 à 150.000 personnes.