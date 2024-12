Facebook, Instagram, Messenger : les applications du groupe Meta en panne mondiale

Tahiti le 11 décembre 2024. Des milliers d’utilisateurs ont signalé des problèmes sur les réseaux sociaux de Meta, la maison mère de Facebook, sa messagerie Messenger, Instagram et WhatsApp. L’entreprise confirme un problème technique.





Utilisateurs connectés, envoi de messages, problèmes de connexion… Des milliers d’utilisateurs signalent ce mercredi une panne géante sur les réseaux sociaux de Meta, la maison mère de Facebook, sa messagerie Messenger, Instagram et WhatsApp.



L’entreprise confirme un problème technique et affirme travailler à sa résolution : « Nous sommes conscients qu’un problème technique affecte la capacité de certains utilisateurs à accéder à nos applications. Nous travaillons à rétablir la situation le plus rapidement possible et nous nous excusons pour la gêne occasionnée », a indiqué la multinationale américaine sur le réseau social X.



« Nous sommes conscients de certains problèmes d’accès à WhatsApp. Nous travaillons activement à une solution et commençons à constater un retour à la normale pour la plupart des utilisateurs. Nous nous attendons à ce que les choses reviennent à la normale sous peu », a également communiqué la messagerie cryptée sur le même réseau social.