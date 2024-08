Face Polynésie met en place une plomberie solidaire

Tahiti, le 28 août 2024 – L’association FACE Polynésie, en collaboration avec la Polynésienne des Eaux, un plombier privé, et les territoires pilotes de Papeete et Pirae, annonce le lancement officiel de la première “plomberie solidaire” en Polynésie française. L’initiative sera en activité dès le jeudi 12 septembre prochain à 10 heures, au siège de FACE Polynésie dans la vallée de Tipaerui.





Distribuer une eau potable, conforme à la réglementation, a un coût. Et certains usagers n’ont pas les capacités financières pour y faire face. On parle alors de précarité hydrique. Cette précarité est accentuée lorsque l’usager subit une fuite et voit sa facture augmenter sensiblement. L’abonné n’est alors pas en capacité de payer sa facture et la réparation du branchement. En complément des difficultés générées par cette situation pour les usagers, ces fuites génèrent une difficulté pour le service de l’eau et de la gestion de la ressource.





Afin d’aider les familles qui sont le plus dans le besoin, l’association FACE (Fondation Agir contre l’exclusion) Polynésie et la Polynésienne des Eaux ont imaginé l’initiative “Plomberie Solidaire”. Celle-ci se fait fort de proposer un diagnostic gratuit des installations à domicile et la réparation de fuites simples le cas échéant.





Cette initiative a pour objectifs de répondre à trois enjeux majeurs : l’insertion professionnelle, le soutien social aux familles démunies, et la préservation de l’environnement.

Un volet insertion





La Plomberie Solidaire vise à favoriser l’emploi de personnes en situation de précarité, en intégrant dans un premier temps quatre personnes en service civique. Ces jeunes seront formés et encadrés pour réaliser les diagnostics et petites réparations, mais aussi accompagner et sensibiliser les familles polynésiennes à une gestion plus efficace et responsable de leur consommation d'eau. Le projet aidera les familles les plus démunies à réduire leur consommation d’eau en détectant et en réparant les fuites éventuelles. Enfin, en réduisant les fuites d’eau dans les foyers, la Plomberie Solidaire a le projet de contribuer activement à la préservation de cette ressource vitale qu’est l’eau.





Les équipes effectueront un diagnostic précis de la consommation d’eau des familles et détecteront les fuites le cas échéant. Après le diagnostic, les équipes interviendront pour réparer les fuites simples ou orienteront les familles vers des professionnels qualifiés si nécessaire. Au-delà des interventions techniques, la Plomberie Solidaire s'engage à sensibiliser les particuliers, mais aussi les scolaires, aux écogestes essentiels pour une consommation responsable de l'eau, à travers des interventions directes et lors de salons dédiés.





Ce projet est rendu possible grâce au soutien de partenaires de premier plan : FACE Polynésie, la Polynésienne des Eaux, un plombier privé, et les territoires de Papeete et Pirae, qui ont accepté de participer en tant que territoires pilotes.





Dès le quatrième trimestre 2024, des programmes de diagnostics seront menés dans certains quartiers prioritaires de Papeete et de Pirae.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 28 Août 2024 à 16:56 | Lu 186 fois