Faa’a, presqu’une retraitée… mais toujours en fête !

Faa'a, le 28 juillet 2025- Pour ses 60 ans, Faa’a prouve qu’elle a encore toute sa vitalité. La commune célèbre son anniversaire avec éclat à travers le Fareireira’a i Faa’a, un événement culturel d’envergure qui se déroule du 27 juillet au 2 août sur le site du motu Ovini. Un véritable voyage à travers les cinq archipels de la Polynésie française, au cœur des traditions, des savoir-faire et de la fierté culturelle.



Sur le motu Ovini, jusqu’au 2 août, chaque jour est dédié à un groupe d’îles – Tuamotu, Marquises, Australes, îles Sous-le-Vent et îles du Vent – à l’occasion du Fareireira’a i Faa’a. Un événement permettant au public de découvrir une richesse de danses, chants, artisanat, gastronomie, contes ou encore tatouages. Le village culturel ouvert à tous est animé par des ateliers, des démonstrations sportives et des spectacles chaque soir. Un événement qui se veut aussi festif qu’éducatif.



Des figures emblématiques comme Antoine Arakino, Ginette Hutia ou encore Heimata Barsinas sont présentes pour porter haut les couleurs de la culture polynésienne. L’objectif est clair : transmettre, valoriser et célébrer une identité commune.



Fare Ora pour le rā’au Tahiti



Et comme un anniversaire ne vient jamais seul, la commune a inauguré le Fare Ora de Faa’a, un nouveau centre dédié à la médecine traditionnelle tahitienne – le rā’au Tahiti. Situé dans le centre artisanal de la mairie, il s’inscrit dans une logique de préservation des savoirs, transmission des pratiques et amélioration des soins à la personne.



Trois personnes y seront mobilisées chaque matin : un tahu’a taurumi (masseur traditionnel), une tahu’a rā’au (soigneuse par les plantes) et un tahu’a mito, éducateur en hygiène alimentaire.