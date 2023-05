Faa'a à fond derrière Temaru

Tahiti, le 30 avril 2023 – Avec une participation en forte hausse dans sa commune (+11 points), Oscar Temaru a pu bénéficier de 2300 voix supplémentaires par rapport au premier tour contre seulement 1025 pour le Tapura et 576 pour le A here ia Porinetia. Logiquement le leader indépendantiste, déjà largement en tête à l'issue du premier tour, creuse encore plus l'écart à Faa'a sur ses concurrents autonomistes. Il l'emporte avec 63% des suffrages exprimés.