Faa'a - Feu de brousse "maîtrisé", mais pas éteint

Tahiti, le 2 novembre 2024 - Point de situation avec le chef des pompiers de Faa'a, au troisième jour du feu de brousse qui sévit sur les hauteurs de Pamatai Hills. "Le feu est maîtrisé et reste sous surveillance", précise le haut-commissariat, confirmant que l'incendie ne présente toujours "aucun danger pour la population".





Depuis jeudi, un feu de brousse sévit sur les hauteurs du quartier Pamatai Hills, à Faa'a. Ce samedi, cinq pompiers de la commune étaient mobilisés sur place, équipés d'un camion-citerne 4x4.



Le terrain est très escarpé, d'où la nécessité d'agir en simultané par les airs. "On a pu éteindre le feu en haut, mais ça continue de brûler en bas. Comme on n'a pas accès au foyer, j'ai fait appel à l'hélicoptère Dauphin, comme les deux jours précédents", nous a expliqué Wilfrid Tiaiho, chef du centre d'incendie et de secours de Faa'a, interrogé par téléphone, en fin de journée. "Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui a pu déclencher ce feu. On n'avait plus connu de feu de brousse sur la commune depuis un moment", poursuit-il.



Le haut-commissariat a confirmé que la population et les habitations ne sont pas menacées. Pour les pompiers, la vigilance reste de mise, d'autant que la chaleur et l'absence de pluie ne leur facilitent pas la tâche. "Le feu est maîtrisé, mais on ne peut pas dire qu'il est éteint. On fera une reconnaissance demain (dimanche, NDLR ) pour voir ce qu'il en est", conclut le chef de corps.