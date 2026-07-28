

FO Justice prêt à bloquer Tatutu

Tahiti, le 25 août 2026 - Mobilisation générale des gardiens de prison. À l’appel du syndicat FO Justice, une manifestation est prévue à Papeari devant la prison de Tatutu, ce jeudi à 11h30.





Le 18 juin dernier, les personnels du Centre de détention de Tatutu se sont mobilisés pour dénoncer un climat social dégradé et demander à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (DGAP) des décisions fortes permettant d’apaiser durablement la situation et restaurer la confiance. Cette mobilisation avait été suivie d’une visioconférence avec Paris au cours de laquelle “des engagements ont été pris par la DGAP”, expliquent les gardiens dans un tract qui circule pour annoncer leur manifestation de jeudi.



Ce jeudi, une nouvelle vidéoconférence sera tenue à 7 heure de matin, suivie de la manifestation de 11h30. “FO Justice y exigera désormais des réponses précises, des décisions concrètes et un calendrier de mise en œuvre des engagements pris.”



Les demandes sont réitérées : “Respect des engagements de juin 2026 ; situation de la cheffe d’établissement ; et remise en place d’un climat social apaisé.”



Quelle que soit l’issue de la visioconférence, FO Justice maintiendra son rassemblement devant la prison à 11h30. Si les réponses satisfont les représentants syndicaux, “le rassemblement prendra la forme d’un temps d’information et d’échanges”. Si les réponses apportées par Paris ne conviennent pas, FO Justice appellera “au blocage de l’établissement”.



Il y a deux mois déjà, une première manifestation avait été lancée. La mobilité des fonctionnaires pénitentiaires polynésiens était alors au cœur du sujet. Cinq postes – un officier, un technicien et trois conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation étaient alors demandés en priorité pour des agents polynésiens officiant en métropole.



Karl Manutahi, secrétaire territorial du syndicat FO Justice Polynésie, dénonçait alors ces affectations.



Depuis 2025, les manifestations se succède à Tatutu, mettant aussi en avant des tensions avec la direction. “Les personnels attendent des décisions fortes de la DGAP afin d’apaiser durablement le climat social délétère et restaurer la confiance”, stipulait déjà FO Justice en juin dernier. Les revendications sont donc inchangées en cette fin du mois d’août.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 25 Août 2026 à 18:01 | Lu 788 fois



