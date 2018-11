Extension du réseau d'assainissement : 60 % du chantier réalisé

PAPEETE, le 16 novembre 2018 - Le maire de la capitale, Michel Buillard a effectué, jeudi soir, une visite sur les différents chantiers en cours. Des opérations qui représentent 7 kilomètres de réseaux supplémentaires à poser et qui ont été financées à hauteur de 2 milliards de francs par le Fonds européen de développement (FED).



La livraison de ces travaux est prévue à juillet 2019. À huit mois de la date butoir, le tāvana de Papeete a décidé de faire un point sur l'état d'avancement des travaux. Il s'est rendu sur les différents chantiers, jeudi soir.



Et chaque soir, ce sont plus d'une cinquantaine de personnes qui travaillent pour poser les 7 kilomètres de réseaux supplémentaires attendus, entre le Centre Vaima et le quartier Paofai. Des chantiers qui ont démarré en décembre 2017.



Et pour le 1er magistrat, la réalisation de ces travaux est cruciale pour la capitale. " Cela va permettre le drainage de toutes les eaux usées dans cette zone, qui est particulièrement importante puisque nous sommes à l'avenue de Pouvanaa a Oopa, où il y a toutes les institutions. Il faudra faire attention à ne pas faire tomber un arbre, à ne pas casser quoi que ce soit. Il y avait aussi le problème avec la circulation ".



Surtout que " pour la plupart de ces bâtiments, il y a 50 % des stations d'épuration qui ne marchent pas. À l'époque, on trouvait ce qu'il ne fallait pas dans les eaux du port. Pour nous, c'était une urgence de mettre en place cette opération et ne pas se contenter simplement du centre-ville autour du marché, mais d'étendre également cette opération du centre Vaima en direction de la clinique Paofai ", poursuit Michel Buillard.



Le coût global pour cette opération est fixé à hauteur de 2 milliards de francs financé par le Fonds européen de développement (FED). " Cette dernière phase viendra ainsi compléter la zone littorale de la ville pour atteindre environ 50% des volumes raccordables à la station d’épuration soit 6 000 équivalents habitants à l’horizon 2019 ", indique le dossier de presse de la municipalité.



À mi-novembre, 60 % des travaux ont été réalisés.